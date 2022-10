Alunos da rede pública de Guarulhos receberão Mostras teatrais do Ecoviver com foco em segurança viária e meio ambiente

A conscientização e orientação sobre sustentabilidade e segurança viária é o objetivo da Mostra de Teatro do programa sociocultural Ecoviver, patrocinado pela Ecopistas por meio da Lei de incentivo à Cultura desde 2010.

Este ano, as Mostras voltam a acontecer de modo presencial e servem para concluir a jornada de aprendizado do Ecoviver nas escolas da região. A apresentação “O Guardião do Bem” encenado pela cia D´Artes está com uma programação especial nas cidades da Grande São Paulo e também do Vale do Paraíba. O espetáculo conta com técnicas teatrais, circense e de dança, com foco no trânsito seguro e na preservação ambiental.

A partir da próxima segunda-feira (24) a companhia vai percorrer as cidades que cortam o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, começando por Itaquaquecetuba, com apresentações às 08h e às 14h, na Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Na terça-feira (25) as mostras acontecem em Jacareí, na quarta-feira (26) em Caçapava, quinta-feira (27) para os alunos de Taubaté e finaliza em Guarulhos na outra segunda-feira (31), sempre com sessões às 10h e 14h.



“Nosso foco é ter a cultura como instrumento para gerar conhecimento e reflexão sobre sustentabilidade e segurança viária, dois temas importantes para a concessionária”, afirma Caio Vicentini de Barros, coordenador de Sustentabilidade da Ecopistas.

Ecoviver

O projeto, patrocinado pela EcoRodovias e Ecopistas, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, leva para as escolas diversas atividades para promover a segurança viária e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Os alunos, com o apoio dos professores, apresentam nas escolas ou por meio de vídeos, os resultados da jornada de aprendizado que tiveram ao longo do ano. Atualmente, o Ecoviver atende 4.966 alunos de 66 escolas dos municípios cortados pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

Mostras das cidades Ecoviver

Itaquaquecetuba (24 de outubro) – apresentações às 8h e 14h

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – Rua Jundiaí, 331 – Vila Monte Belo

Jacareí (25 de outubro) -apresentações às 10h e 14h

Complexo Paulo Freire – Av. Eng. Davi Lino, 3.595 – Jacareí

Caçapava (26 de outubro) – apresentações às 10h e 14h

Escola Estadual Min. José de Moura Rezende – Rua Gonçalves Dias, 356 – Vila Santos, Caçapava.

Taubaté (27 de outubro) -apresentações às 10h e 14h

SEDES – Av. Amador Bueno da Veiga, 220 – Centro – Taubaté





Guarulhos (31 de outubro) – apresentações às 10h e 14h

Teatro Adamastor – Av. Monteiro Lobato, 734 – Centro – Guarulhos