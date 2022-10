Saiba onde completar o álbum de figurinha antes da Copa no Qatar

Falta apenas um mês para a Copa do Mundo no Qatar, mas ainda dá tempo de completar o Álbum da Copa e trocar as figurinhas com os amigos e a família.

O espaço de trocas do Parque Shopping Maia ainda está funcionando e tem sido um sucesso nas últimas semanas, reunindo muitas pessoas para trocarem as figurinhas e completarem o álbum. Além disso, o empreendimento conta com a Livraria da Vila, onde o torcedor pode comprar mais figurinhas e álbuns.

Localizado no Piso 3, o espaço funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e nos domingos e feriados, das 14h às 20h.

E fica a dica: anote todas as figurinhas que faltam para completar o álbum e deixe as repetidas em ordem crescente, assim a troca fica mais fácil!

O Parque Shopping Maia está de portas abertas de segunda à sábado das 10h às 22h, aos domingos e feriados das 14h às 20h.