Participante da 1ª Feira do Estudante Itinerante ganha bolsa para curso de piloto de avião

Ao participar da 1ª Feira do Estudante Itinerante que a Prefeitura de Guarulhos levou à EE Dom Paulo Rolim Loureiro (Ponte Grande), na última sexta-feira (21), o aluno do 2º ano do ensino médio, Gustavo Ribeiro Rodrigues, de 16 anos, não imaginava que seu sonho em ser piloto de avião estava próximo de ser encaminhado. Ele foi contemplado com uma bolsa para o curso teórico de piloto privado depois de testar suas habilidades no simulador de vôo no estande da escola durante o evento.

A entrega do certificado da bolsa de estudo foi feita nesta quarta-feira (26) pelo subsecretário da Juventude, Cesar Sousa, acompanhado do fundador da escola Companhia das Asas, Marcos Paulo de Souza, da diretora da escola estadual, Ana Maria Martins Valim, e da mãe do aluno Cíntia Rodrigues.

“Aquilo que parecia impossível, hoje o Gustavo começa dando um passo com a conquista da bolsa de estudos. Atuamos como facilitadores para atender os jovens da nossa cidade. Cada um tem que acreditar na sua capacidade e correr atrás de suas aspirações. Que ele voe bem alto na profissão,” afirmou Cesar Sousa.

Sonho

O gosto por aeronaves surgiu aos seis anos quando Gustavo visitou a cabine de comando em sua primeira viagem de avião. “Desde criança penso em ser piloto embora achasse difícil e não acreditava que pudesse conseguir,” revelou o estudante, alegre pela bolsa de estudos, e que costumava se informar e assistir vídeos sobre o funcionamento de aeronaves.

Tempos atrás, pediu à mãe que o levasse para ver o Antonov (o maior avião de carga do mundo), de fabricação ucraniana, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. “Amo ficar olhando aviões diferentes”, disse o adolescente, que integra o grêmio da escola, é bom aluno, pratica caratê e estuda inglês,

O jovem agraciado pela bolsa de estudos, de acordo com o representante da escola de aviação, Marcos Paulo, reúne três virtudes para se tornar um bom profissional: interesse, habilidade e atitude (capacidade rápida de resposta e de adaptação às mudanças operacionais).

“O aluno se destacou e se diferenciou dos demais na feira porque além da aptidão que tem, assim como os outros alunos que passaram pelo simulador, ele mostrou muito interesse. Quando a gente explicava uma missão do simulador, percebíamos no seu olhar a vontade em ser piloto,” contou Marcos Paulo, que é piloto e professor de voo há 20 anos.

Feira do Estudante Itinerante

Iniciativa da Subsecretaria da Juventude (SJ), integrante da Secretaria de Direitos Humanos, a Feira do Estudante Itinerante foi realizada na última semana, entre os dias 17 e 21, e mobilizou mais de cinco mil estudantes, envolvendo oito instituições de ensino públicas nos bairros Vila São Rafael, Conjunto Haroldo Veloso, Jardim Angélica, Jardim Bela Vista e Ponte Grande.

O evento itinerante contou com estandes de faculdades, empresas de estágio, de cursos profissionalizantes e de idiomas, palestras e os projetos da SJ “Estagiando” (encaminhamento do jovem ao mercado de trabalho) e Amigo Estou Aqui (sensibilização e prevenção de adolescentes sobre depressão e suicídio).