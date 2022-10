Eleições: quase 156,5 milhões de eleitores retornarão às urnas

O Brasil realizará o segundo turno das maiores eleições já realizadas nestes 90 anos de existência da Justiça Eleitoral. No dia 30, último domingo de outubro, quase 156,5 milhões de eleitoras e eleitores – 697 mil no exterior – retornarão às urnas em 472.075 seções eleitorais localizadas nos 5.570 municípios do país e em 181 cidades no exterior, para eleger o presidente e o vice-presidente da República. Em 12 estados, a votação também será para governador e vice-governador: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Todo o contingente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, e dos 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de cada unidade da Federação está mobilizado para garantir a realização de eleições seguras, tranquilas e transparentes. São 22 mil pessoas, entre servidores e colaboradores, engajados nesse trabalho, além de mais de 2,6 mil juízas e juízes eleitorais e 2,6 mil promotoras e promotores do Ministério Público.

Junto dessa grande equipe, estão, na linha de frente, cerca de 1,8 milhão de mesárias e mesários, dos quais mais de 857 mil são voluntários. Essas pessoas são as responsáveis pela operação das mais de 577 mil urnas eletrônicas disponibilizadas para uso nas Eleições Gerais de 2022.

Voto em trânsito

Em todo o país, 314.803 eleitoras e eleitores solicitaram o direito de votar fora do domicílio eleitoral no segundo turno do pleito. Essas pessoas poderão votar apenas para presidente da República se a localidade onde estiverem for fora do estado de origem.

Assim, nas seções eleitorais designadas pelos respectivos TREs para receber as eleitoras e os eleitores em trânsito, as urnas eletrônicas apontarão um número de eleitores aptos a votar para presidente diferente dos aptos a votar para governador se houver segundo turno de votação também para o governo do estado na localidade.