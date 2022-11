Lente de contato: quem pode usar e quais são os cuidados necessários?

Na Califórnia, o caso de uma paciente que tinha 23 lentes de contato perdidas dentro do olho e foram removidas por um oftalmologista viralizou recentemente nas redes sociais e trouxe o alerta sobre os perigos relacionados à falta de cuidado com as lentes.

Dra. Tatiana Tanaka, oftalmologista do Hospital Japonês Santa Cruz – que possui Pronto-Atendimento Oftalmológico 24h, explica que as lentes de contato são indicadas para pacientes com erros de refração (como miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia) e irregularidades corneanas.

Um estudo inglês publicado no ano passado no periódico Eye, apontou que as opacidades corneanas representam a quinta causa de cegueira no mundo, tendo como principal causa a ceratite infecciosa ou úlcera de córnea (lesão causada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas). “A úlcera, quando profunda, causa a formação de uma cicatriz na parte da frente do olho prejudicando a visão. Casos graves que não respondem ao tratamento podem evoluir até mesmo para perfuração ocular”, explica a oftalmologista do Hospital Japonês Santa Cruz, Dra. Tatiana Tanaka.

Um estudo conduzido na Carolina do Norte determinou que o risco de desenvolver úlcera de córnea é cerca de 9 vezes mais comum nos pacientes usuários de lentes de contato. Isso se explica pelo fato de que a lente de contato reduz a troca da lágrima durante o piscar e facilita o acúmulo e adesão de micróbios na córnea.

Como então usar as lentes de contato?

“É importante que a lente de contato seja adaptada e prescrita pelo oftalmologista. Nem sempre o grau é o mesmo dos óculos. “Além disso, uma lente frouxa ou apertada pode causar desconforto, infecções corneanas e o crescimento de vasos anormais na córnea”, fala a especialista.

O tempo de uso e substituição das lentes deve ser respeitado, assim como o uso de soluções de limpeza e formas de limpar e armazenar as lentes. Outras recomendações sobre o uso correto são não dormir, não tomar banho, nem entrar no mar, rio ou piscina com as lentes; usar colírios lubrificantes sem conservante e alternar as lentes com os óculos.

“Em caso de desconforto, dor, olhos vermelhos ou visão embaçada, suspenda o uso e procure atendimento especializado”, conclui.