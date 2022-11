Marmitas para todas as horas: ultracongelados são opções para refeições fora de casa

Como alternativa para alimentações mais balanceadas, as marmitas passaram a fazer parte do cotidiano dos brasileiros. De acordo com uma pesquisa recente divulgada pelo Sodexo, 65% dos quatro mil entrevistados passaram a levar comida de casa para o trabalho em 2022. Esse número representa o dobro da última estimativa, de 2019, em que era apenas 33,15%. As oscilações da economia brasileira e a busca por uma alimentação mais saudável podem ser considerados fatores essenciais para essa mudança de hábito do consumidor.

De acordo com Camila Miglhorini, fundadora e CEO da Mr. Fit, rede pioneira em fast-food de comida saudável no Brasil, esse movimento também leva em consideração a necessidade do cliente de conhecer o produto que vai à mesa. “As pessoas passaram a observar melhor o que comem e como querem comer, por isso começaram a incluir a marmita na rotina. Mas mesmo com esse cuidado, nem todo mundo consegue preparar a própria refeição em casa”, conta a executiva.

Para atender essa demanda do mercado, a Mr. Fit conta com um portfólio com opções veganas, low carb, sucos e sobremesas para incorporar a alimentação. Com produtos ultracongelados, as marmitas da linha Box Fit são comercializadas em todo o país, em mais de 380 pontos e podem ser consumidas logo após aquecê-las em um forno convencional ou de micro-ondas. “As nossas marmitas são práticas e completas, com produtos selecionados a partir das receitas balanceadas por nutricionistas. Esses critérios ajudam muito quem está buscando hábitos mais saudáveis na hora de comer”, afirma Camila.

Apesar da pesquisa revelar essa nova tendência de alimentação para os brasileiros, as marmitas também podem ser opção para refeições rápidas e planejadas dentro de casa. “A variedade que as comidas separadas proporcionam é importante para ajudar a construir novos hábitos, mesmo para quem não tem uma rotina fora do lar”, comenta a executiva.