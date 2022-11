Guarulhos recebe cinema drive-in neste fim de semana

O Cine Autorama, com patrocínio da Votorantim Cimentos, realizará duas sessões gratuitas de cinema drive-in no dia 19 de novembro, no estacionamento do Clube Parque Cecap. A programação exibirá dois longa-metragens (às 19h e 21h30), o clássico Jurassic Park – Parque dos Dinossauros e a produção nacional infantil, D. P. A. 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo, este em sessão com recursos de acessibilidade para ampliar a inclusão social.



Hábito resgatado durante a pandemia, o cinema drive-in caiu no gosto do público, proporcionando um jeito diferente, charmoso e nostálgico de assistir um filme. O sucesso do formato resulta em sessões com lotação esgotada, nas diversas cidades por onde o Cine Autorama vem circulando.

Abre a programação, a recente produção infantil nacional “D. P. A. 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo”, terceiro filme da franquia baseada na série do Gloob, Detetives do Prédio Azul, sessão que conta com recursos de acessibilidade.

Na sequência, a super produção eletrizante, Jurassic Park – Parque dos Dinossauros, encerra a programação. Dirigido por Steven Spielberg, que dá vida aos dinossauros com efeitos incríveis até os dias de hoje, fazendo uma ótima mistura entre aventura, ficção científica e suspense. Perfeito para assistir na telona. O blockbuster aproveita para levantar o questionamento se certos avanços científicos que modificam a natureza são justificados.



No estacionamento do Clube Parque Cecap, o Cine Autorama disponibiliza 100 vagas para veículos e os ingressos podem ser reservados, a partir de 7/11, pelo site www.cineautorama.com.br. Quem quiser curtir as sessões, mas não possui carro, haverá uma área reservada para pedestres com 40 cadeiras, sem necessidade de ingressos, a ocupação destes lugares será livre e por ordem de chegada.

“É um prazer voltar e realizar novas sessões em Guarulhos, cidade que sempre prestigia os nossos eventos. Selecionamos a programação com carinho, esperando que o público se divirta e aproveite”, afirma Marco Costa, idealizador do Cine Autorama.

O Cine Autorama em Guarulhos é viabilizado através do ProAC, com patrocínio da Votorantim Cimentos, apoio Instituto Votorantim, Prefeitura de Guarulhos e AT Cultural, realização Brazucah Produções, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo.



Serviço

O quê: Cine Autorama

Onde: estacionamento do Clube Parque Cecap

Quando: 19 de novembro de 2022 (sábado)

Endereço: Av. Odair Santanelli, 101 – Parque Cecap, Guarulhos – SP

Quanto: gratuito

Link para os ingressos: reservas pelo site www.cineautorama.com.br

Capacidade: 100 carros por sessão + 40 cadeiras (para público pedestre sem reserva, serão ocupadas por ordem de chegada)

PROGRAMAÇÃO:

19h – D. P. A. 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo (Mauro Lima – Brasil – 105 min – Infantil – Livre – 2021)

* Sessão com recursos de acessibilidade

Sinopse: Severino encontra um objeto em meio aos escombros de um avião, sem saber que se trata de uma das faces do Medalhão de Uzur. Ao colocá-lo no pescoço, o porteiro do Prédio Azul passa a se tornar cada vez mais malvado. Com a bruxa Duvíbora e sua filha Dunhoca dispostas a roubá-lo, Pippo, Sol e Bento não têm outra saída a não ser encontrar a metade do bem do medalhão. Para tanto, eles contam com a ajuda da feiticeira Berenice, dos Inspetores de la Casa Naranja e ainda do mago Elergun.



21h30 – Jurassic Park – Parque dos Dinossauros (Steven Spielberg – EUA – 127 min – Ação/Aventura/Ficção Científica – 12 anos – 1993)

Sinopse: Em uma ilha remota, um rico empresário monta um parque temático com dinossauros vivos, criados a partir de DNA pré-histórico. Antes de abri-lo ao público, ele convida um conceituado paleontologista, uma paleobotânica, um renomado matemático e também seus dois netos para conhecerem e certificarem a segurança do parque. Porém, a visita não é nada tranquila quando sai do controle dos seus criadores.

—

Sobre o Cine Autorama

O Cine Autorama foi o primeiro cinema drive-in móvel a surgir no Brasil. Concebido pela Brazucah Produções e com mais de seis anos de estrada, o projeto democratiza o acesso à cultura e já realizou mais de 430 sessões para cerca de 111 mil pessoas em todo o país. Somente em São Paulo, o circuito itinerante já marcou presença em locais icônicos da cidade como o Memorial da América Latina, Praça Charles Miller, Assembleia Legislativa de São Paulo e aeroporto Campo de Marte. Desde o começo, já foram exibidas sessões gratuitas para mais de 96 cidades de diferentes estados brasileiros.



Sobre a Votorantim Cimentos:

Fundada em 1933, a Votorantim Cimentos é uma empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis. O portfólio de materiais de construção vai além dos cimentos e inclui concretos, argamassas e agregados. A companhia também atua nas áreas de insumos agrícolas, gestão de resíduos e coprocessamento. São quase 12 mil empregados e uma receita líquida de R$16,7 bilhões em 2020. As unidades da Votorantim Cimentos estão estrategicamente próximas aos mais importantes mercados consumidores em crescimento e presente em dez países, além do Brasil: Argentina, Bolívia, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Luxemburgo, Marrocos, Tunísia, Turquia e Uruguai. Mais informações em www.votorantimcimentos.com.br