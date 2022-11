PRF diz ter aplicado mais de 7.300 multas a apoiadores de Bolsonaro por bloqueios

A Polícia Rodoviária Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que até a manhã desta terça-feira, 8, aplicou 7.325 multas em todo o País em razão dos bloqueios de rodovias realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas. O Estado em que foi registrado o maior número de multas é Santa Catarina (1374), seguido por Mato Grosso (1097) e Pernambuco (935).

De acordo com a corporação, há 73 ‘ocorrências ativas’ em todo País: dois bloqueios – um no Paraná e outro em Mato Grosso – três interdições e 68 pontos de concentração. No caso das interdições, as vias estão parcialmente obstruídas. Já os pontos de concentração dizem respeito a locais com aglomerações, mas sem prejuízo ao trânsito. A PRF diz ainda ter liberado 1077 pontos de manifestação.

Os dados foram remetidos ao gabinete de Alexandre de Moraes no bojo da ação na qual o Supremo determinou que a PRF adotasse todas as medidas cabíveis para desbloquear as estradas tomadas por bolsonaristas.

Nesta segunda-feira, 7, o magistrado determinou que as Polícias Civis e Militares dos Estados e do Distrito Federal, assim como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, apresentem todas as informações sobre os organizadores, financiadores e líderes dos atos antidemocráticos promovidos por apoiadores de Bolsonaro.

A PRF chegou a remeter ao Supremo uma lista com as informações dos veículos que foram multados nos bloqueios em todo o País até o último fim de semana. A corporação também informou o efetivo empregado durante o segundo turno das eleições e os dias subsequentes.

Também nesta segunda, manifestantes que interditaram um trecho da rodovia BR-163 na cidade de Novo Progresso, no Pará, foram flagrados arremessando pedras e pedaços de pau contra um comboio da PRF que tentava desobstruir a estrada.