Polícia Civil prende 9 pessoas durante Operação ‘Trap Hammer’ em Guarulhos

Nesta terça-feira (08), policiais civis do 7º DP, com apoio de todas as unidades da Seccional de Guarulhos deflagraram a Operação “Trap Hammer” com o objetivo de desmontar o núcleo financeiro de uma organização criminosa que operava sites fraudulentos de leilões. Foram empenhadas 61 viaturas de todas unidades da seccional e 150 policiais, que cumpriram 28 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Guarujá. Nove pessoas foram presas.

A ação corresponde à 3ª fase da investigação que apura crimes de leilões falsos. Nesta etapa foi possível identificar, através de artifícios tecnológicos e técnicas tradicionais de investigação, os suspeitos responsáveis pelas movimentações financeiras da organização criminosa.

Nove pessoas foram presas, dos 21 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Além da apreensão de diversos celulares e computadores e um veículo. Prosseguem as investigações para prender os demais suspeitos.

Somente em relação a um site, pelo período de quatro meses, os alvos da operação teriam movimentado aproximadamente R$ 1,6 milhão. Além de outros 20 sites falsos que seguem investigados.

A equipe também impediu que fossem depositados, em apenas um dia, R$ 23 milhões de várias vítimas, espalhadas por todo o país, que acreditavam terem arrematado veículos e estavam prestes a fazer o pagamento via boleto ao grupo.