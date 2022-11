Aquário de Guarujá terá atração inédita que permite caminhadas submarinas entre os peixes

Visitantes do Aquário do Guarujá, o Acqua Mundo, vão poder caminhar pelo mundo subaquático em uma atração inédita no Brasil. Com um moderno e inovador capacete de mergulho, usado em escafandros – equipamento para mergulhos e caminhadas submarinas -, o visitante poderá andar entre os peixes e ter a experiência única de estar no fundo de um oceano. A atração começa neste sábado (12), com preços disponíveis abaixo.

Pessoas de todas as idades, a partir de oito anos, podem participar, sem necessidade de treinamento prévio. O capacete é fabricado com um composto de fibra de vidro de alta qualidade e reforçado com uma camada de isolante, garantindo a proteção do usuário, que pode respirar normalmente pelo nariz e boca. Ele pode, ainda, usar óculos ou lentes de contato e não precisa se preocupar em molhar o cabelo. Além do capacete, ele irá usar uma roupa especial para mergulho.

Os visitantes também poderão registrar o momento em fotos e vídeos capturados por um mergulhador. Toda a atração sai pelo valor de R$150 por pessoa com tudo incluso e tem 10 minutos de duração.

Além do mergulho, o público será recebido na porta do aquário por um simpático robô gigante. Os visitantes podem participar da atração das 10 às 18 horas, mas também têm a opção de fazer uma reserva, pelo telefone (13) 3398-3000. O Acqua Mundo está localizado na Avenida Miguel Stéfano, 2001, no bairro Enseada, no Guarujá.