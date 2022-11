Homenagens a 158 agentes e autoridades marcam os 25 anos da Guarda Civil Municipal

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos completou nesta sexta-feira (11) 25 anos dedicados ao combate à criminalidade e a favor da disseminação de paz social na cidade. A data foi celebrada com cerca de 300 pessoas em uma apresentação repleta de homenagens e condecorações no Teatro Adamastor, no Macedo, em comemoração às trajetórias de agentes na corporação, à parceria com as demais forças policiais do município e em agradecimento ao apoio de familiares do efetivo.

Atualmente a GCM guarulhense é referência no país e conta com 726 integrantes com plano de carreira, além de armamentos de alta qualidade, equipamentos modernos, viaturas novas, tecnologia de dados e de comunicação inteligente, inspetorias de patrulhamentos especializadas em rondas ostensivas, operações com cães policiais, crimes ambientais, fiscalização de trânsito e de medidas protetivas por violência doméstica. Em 1997, uma primeira classe de 155 agentes já planejava um futuro com a estrutura atual. “A história de vocês prova que o segredo do sucesso é ter planejamento e boas pessoas ajudando umas às outras”, disse o prefeito Guti.

A apresentação deu destaque às visões de futuro. Recentemente, um financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi aprovado e deve aplicar R$ 49,98 milhões na execução de projetos para a modernização da GCM visando a reduzir a criminalidade com abordagens baseadas em evidências científicas, minimizar vulnerabilidades sociais e fortalecer a proteção da população.

Paulo Emílio, de 52 anos, é atualmente inspetor-chefe da GCM e foi o terceiro a ser registrado na turma de 1997. Conhecido pelos colegas de trabalho como “zero três”, recorda com carinho do dia em que viu seu nome na lista de aprovados. “Vi que meu sonho de proteger o cidadão havia sido realizado”. Antes do concurso, ele passou por um período como policial militar e agente de segurança privada. Hoje, após dedicar quase metade de sua vida ao progresso da cidade, afirma que os pilares para o crescimento da equipe foram o respeito à população, a disposição para o trabalho e a superação diária. “Tenho satisfação em vestir esse uniforme”, disse.

Homenagens

O palco do teatro foi ocupado por familiares de sete agentes que faleceram acometidos pela covid-19, uma vez que a equipe não deixou de prestar serviços essenciais à população durante a pandemia. Aplaudidos de pé pela plateia, receberam o abraço das autoridades e uma medalha em memória da contribuição a favor de seus entes queridos.

Em 2020 a guarda Andreia Sanches perdeu seu marido, Márcio Nasser. Ele atuava como inspetor-geral de classe distinta e fez parte da evolução da força policial desde a sua fundação. O casal se conheceu em serviço em 2011 e se casou no mesmo ano. Juntos tiveram Artur, de nove anos, e formaram uma família com os filhos que Andreia já possuía: Heloísa, de 21, e Sofia, de 14. “Foi amor à primeira vista”, revelou.

Andreia ressaltou que Márcio amava tanto ser guarda que inspirou a sua filha mais velha, Heloísa, que prestou o concurso mais recente do órgão e logo também irá compor a equipe. “Uma pessoa muito dedicada, nunca houve nada que o desabonasse e qualquer um pode confirmar como ele era querido”, disse.

Nove medalhas da comenda Padre Jesuíta Manuel de Paiva e 18 de vigenário (aniversário de 20 anos) da GCM foram concedidas a autoridades do município por suas condutas de destaque na área de segurança. Ao fim do evento, 124 agentes da 1ª à 5ª classe tiveram seus empenhos reconhecidos e elogiados com a láurea de mérito pessoal.