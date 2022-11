Escola PEI Mario Bombassei comemora 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1929

A Escola PEI Professor Mario Bombassei Filho, localizada na região do Ponte Alta, comemorou no último dia 11 o centenário da Semana de Arte Moderna ocorrida em 1929, o evento na escola que faz parte do programa de ensino integral (PEI) contou com a participação de modo virtual de Rudá K. Andrade, neto de Oswald de Andrade, um dos idealizadores da semana de arte moderna, juntamente com Mário de Andrade e outros.

Os alunos da escola criaram um projeto com o título “Semana de Arte Moderna- 100 anos depois… Uma releitura por Mario Bombassei”, neste projeto eles fizeram releituras de obras de participantes da Semana de Arte Moderna, como Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, Victor Brecheret, Villa Lobos, Oswald de Andrade, Mario de Andrade, os estudantes produziram caricaturas dos personagens, fizeram esquetes teatrais, recitais de poemas, danças e performances relacionadas com o tema.

Também contou com a presença da escritora e poetisa Capitu dos Lábios de Ressaca, que declamou seus poemas. O coordenador de área de linguagens, Paulo Giovanni, disse que ficou muito satisfeito com o resultado do projeto, porque os alunos realmente aprenderam na prática um tema tão importante para a cultura, as artes e a literatura do nosso país que este ano completou 100 anos, ainda ressaltou o empenho dos alunos que de forma protagonista realizaram este projeto. Lembrou ainda que a escola está com vagas abertas para novos alunos.

Serviço: E.E. PEI Professor Mario Bombassei Filho

Rua Ovídio Camilo, 100 Ponte Alta

Telefone: 2436-1614