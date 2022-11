Guarulhos recebe a Pfizer Baby para vacinação de crianças de seis meses a dois anos contra a covid-19

A Prefeitura de Guarulhos recebeu nesta quarta-feira (16) a primeira remessa da vacina contra a covid-19 Pfizer Baby, destinada a crianças de seis meses a dois anos de idade com comorbidades. A vacinação deste público, correspondente a 6.248 crianças, terá início na sexta-feira (18) em 21 polos. Pais ou responsáveis devem levá-las para se vacinar portando documento com foto e comprovante da comorbidade.

O imunobiológico estará disponível no Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro) e nas UBS São Ricardo, Vila Fátima, Ponte Grande, Tranquilidade, Rosa de França, Continental, Cabuçu, Acácio, Cidade Martins, Morros, Haroldo Veloso, Nova Bonsucesso, Marinópolis, Soberana, Jacy, Cumbica I, Cummins, Jurema, Piratininga e Jandaia. Os endereços podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

O esquema de vacinação primário será composto por três doses, com um intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose e de oito semanas entre a segunda e a terceira dose. Não está recomendada a intercambialidade com outro imunobiológico para completar o esquema vacinal, ou seja, a vacina utilizada em todas as doses deverá será a mesma, a Pfizer Baby.

Comorbidades incluídas como prioritárias

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, as comorbidades prioritárias para vacinação com utilização da Pfizer Baby são diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente (HAR), hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica, imunocomprometidos, hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida, síndrome de Down e cirrose hepática.