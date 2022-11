Guarulhos realiza testes rápidos para a detecção de covid-19 em todas as UBS

A Secretaria da Saúde de Guarulhos orienta que, em caso de sintomas como coriza, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, cansaço, dor no corpo e febre, os munícipes procurem a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para a realização do teste rápido de antígeno (TR-Ag) para a detecção da covid-19. Todas as UBS de Guarulhos têm o exame disponível, que fica pronto em cerca de dez minutos. Em caso de agravamento dos sintomas é indicado procurar os serviços de pronto-atendimento, UPA ou PA.

A testagem garante atendimento e apoio clínico adequados, além de ser importante para entender como a doença está se manifestando na cidade. Na última sexta-feira (11), das 514 pessoas com sintomas gripais que compareceram às UBS, 492 realizaram o teste e 155 foram positivos. A pasta observou um crescimento da procura espontânea de sintomáticos gripais nas UBS Paraventi, Cecap e São Ricardo, que chegaram a um aumento de 100% no atendimento.

No entanto, se por um lado o teste rápido ajuda a quebrar a transmissão, com o paciente devidamente isolado manter o esquema vacinal em dia aumenta a imunidade contra a covid-19. Contudo, em Guarulhos, até o último dia 10, 285.764 pessoas ainda não haviam comparecido a uma UBS para receber a primeira dose adicional, disponível para maiores de 12 anos, e, de acordo com o Ministério da Saúde, estudos mostram que a estratégia de reforçar o calendário vacinal aumenta em mais de cinco vezes a proteção contra casos graves e óbitos ocasionados pela covid-19.

Com isso, a orientação inclui tomar as doses de reforço, fazer o teste em caso de sintomas e manter hábitos como lavar as mãos corretamente, espirrar ou tossir na parte interna do braço e não colocar as mãos na boca ou nariz após tocar em superfícies de uso comum. Já o uso da máscara é recomendado em relação a contatos próximos com pessoas infectadas ou sintomáticas.