Guarulhos começa a vacinar crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades contra a covid-19

Nesta sexta-feira (18) a Prefeitura de Guarulhos iniciou a vacinação de crianças de seis meses a dois anos de idade com comorbidades contra a covid-19. Pais ou responsáveis podem se dirigir a um dos 21 polos para garantir a proteção da criança, basta apresentar documento com foto e comprovante da comorbidade.

Os polos em que a vacina está disponível são o Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro) e as UBS São Ricardo, Vila Fátima, Ponte Grande, Tranquilidade, Rosa de França, Continental, Cabuçu, Acácio, Cidade Martins, Morros, Haroldo Veloso, Nova Bonsucesso, Marinópolis, Soberana, Jacy, Cumbica I, Cummins, Jurema, Piratininga e Jandaia. Os endereços podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

O esquema vacinal primário será composto por três doses, com um intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose e de oito semanas entre a segunda e a terceira aplicação. Para esse público não está recomendado o uso de outro imunobiológico entre as doses administradas. As três aplicações devem ser da mesma vacina, a Pfizer Baby.

Comorbidades incluídas como prioritárias

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, as comorbidades prioritárias para vacinação com a Pfizer Baby são diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente (HAR), hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica, imunocomprometidos, hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida, síndrome de Down e cirrose hepática.

Vacinação no sábado

Vale lembrar que neste sábado (19), das dez Unidades Básicas de Saúde abertas pelo programa Saúde Agora das 8h às 16h, as UBS Vila Fátima, Jandaia, Rosa de França e Morros fazem parte dos 21 polos da Pfizer Baby. Portanto, pais ou responsáveis podem aproveitar o dia para levar crianças de seis meses a dois anos de idade para receber a primeira dose contra a covid-19.