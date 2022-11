Koo: Saiba como criar conta na rede social indiana que quer substituir o Twitter

Na especulação sobre o eventual fim do Twitter, os brasileiros entraram em massa na rede social indiana Koo desde a noite da quinta-feira 17. O Koo tem uma proposta parecida (com direito a feed, hashtags do momento e publicações com limites de caracteres) e promete substituir a plataforma de Elon Musk, que pode enfrentar problemas de manutenção nos próximos dias devido às demissões recentes.

A rede recém-descoberta está disponível tanto em site como em aplicativo para iPhone e Android.

Aprenda a criar uma conta:

Pelo app:

1. Baixe o aplicativo Koo na Play Store (Android) ou App Store (iOS). O ícone é um passarinho amarelo;

2. Na primeira tela do aplicativo, selecione um idioma. O Koo ainda não está disponível em português, mas existe a versão em inglês;

3. Agora, escolha se deseja fazer o cadastro vinculado a uma conta Google, ao e-mail ou ao número de celular;

4. O Koo enviará para você um “OTP” – um código único de quatro dígitos que deverá ser inserido na tela para fazer a verificação da conta;

5. Após a verificação, é hora de escolher um nome e subir uma foto de perfil. Se desejar, pode pular essa etapa;

6. Pronto, você está logado e já pode usar a plataforma. O Koo vai atribuir um nome de usuário aleatório para a sua conta, mas é possível alterá-lo nas configurações do perfil;

7. Para alterar o seu nome (o “@”), selecione o ícone no canto superior esquerdo da tela inicial, onde aparece sua foto;

8. Clique em “Edit”. Em “Handle”, personalize o nome de usuário da sua conta – aquilo que aparece depois do @.

Pelo site:

1. Acesse o endereço kooapp.com;

2. Na barra superior, clique no botão de Login;

3. Agora, escolha se deseja fazer o cadastro vinculado a uma conta Google, ao e-mail ou ao número de celular;

4. O Koo enviará para você um “OTP” – um código de quatro dígitos que deve ser inserido na tela para fazer a verificação da conta;

5. Pronto, você está logado e já pode usar a plataforma. O Koo vai atribuir um nome de usuário aleatório para a sua conta, mas é possível alterá-lo;

6. Para isso, clique no seu nome que aparece na barra lateral esquerda da tela inicial para acessar o seu perfil. Em seguida, clique em ‘Edit’. Em ‘Handle’, personalize o nome de usuário da sua conta – aquilo que aparece depois do @.