Neste sábado quatro UBSs serão polos de testagem rápida para a detecção da covid-19

Ao longo deste sábado (26) as UBS Cecap, Cidade Martins, Nova Bonsucesso e Jurema, além de estarem abertas como parte da programação do Novembro Azul para atendimento preferencial de homens, também serão polo de testagem rápida para a detecção da covid-19. Todas as pessoas a partir dos cinco anos que apresentarem sintomas gripais poderão realizar o teste. O atendimento será realizado das 8h às 16h.



A testagem de pessoas sintomáticas permite verificar o vírus circulante, garantir atendimento e apoio clínico adequados, isolamento e rastreamento de casos, além de quarentena com apoio e fornecimento de informações para as pessoas submetidas a testes com a finalidade de romper as cadeias de transmissão. Vale ressaltar que o uso de máscara, a higiene das mãos e o distanciamento são recomendados às pessoas com sintomas de covid-19. O teste fica pronto em 15 minutos

Segundo o Boletim Epidemiológico atualizado pela Secretaria Municipal da Saúde na última sexta-feira (18), desde o início da pandemia Guarulhos registrou 128.096 casos confirmados de covid-19, 121.909 recuperados e 5.507 óbitos, com uma taxa de letalidade de 4,3%.

Até o momento, 3.501.574 doses de vacina foram aplicadas contra a doença no município. Os dados são desta quinta-feira (24), extraídos da Plataforma Vacina Já, da Secretaria de Estado da Saúde.

Serviço

UBS Parque Cecap: rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, 78, Parque Cecap

UBS Cidade Martins: rua Jaú, 190, Jardim Bela Vista

UBS Nova Bonsucesso: rua Tapiramuta, 237, Vila Nova Bonsucesso

UBS Jurema: rua Primeira Cruz, 104, Parque das Nações