Guarulhos recebe inscrições para residência médica e multiprofissional em saúde

A Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para a seleção pública de residência médica e residência multiprofissional em saúde para 2023. Ao todo são 54 vagas distribuídas em dois processos seletivos distintos, sendo um realizado pelo Instituto Quadrix e o outro pela Fundação Vunesp.

Para residência médica são oferecidas 33 vagas em Guarulhos. A seleção pública será regulada pelas normas contidas no edital e seus anexos e será executada pelo Instituto Quadrix, disponível no link www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/sus-sp-rm-2023.aspx. As especialidades são cirurgia geral (4), ginecologia e obstetrícia (4), medicina de família e comunidade (15), pediatria (8) e psiquiatria (2). As inscrições podem ser realizadas até as 23h desta segunda-feira (5) pelo link citado acima.

Já no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, na área de concentração Atenção Básica, as opções são para formandos em enfermagem (4), farmácia (2), fisioterapia (2), nutrição (2), odontologia (2) e psicologia (2). Na seleção pública da residência multiprofissional em saúde mental as vagas são para enfermagem (2), farmácia (1), psicologia (2) e serviço social (2). O prazo para inscrição encerra às 23h59 de quinta-feira (8) no site da Vunesp (www.vunesp.com.br/PMGR2217).

Em ambas as residências, médica e multiprofissional, a seleção será realizada em única etapa e consistirá de prova objetiva com questões de múltipla escolha, sendo que para residência médica o local de prova será divulgado no dia 10 de janeiro de 2023 e para residência multiprofissional a data prevista para aplicação é 22 de janeiro de 2023, em local também a ser divulgado.