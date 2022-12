Subsecretaria de Acessibilidade recebe cinco vans adaptadas para o atendimento da população

O prefeito Guti entregou nesta segunda-feira (5) cinco vans adaptadas à Secretaria de Acessibilidade e Inclusão que servirão para atender pessoas com deficiência assistidas pela pasta. Os veículos são produto de um convênio do município com o programa Cidade Acessível, do governo estadual, por meio da Secretaria de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, assinado no último dia 30 de junho.

“Esses veículos farão toda a diferença no atendimento à população guarulhense. Parabenizo todo o time da subsecretaria e agradeço ao governador Rodrigo Garcia, que teve a sensibilidade de nos atender”, enaltece Guti.

As novas vans são da marca Iveco e têm capacidade para transportar três cadeiras de roda e seis pessoas sentadas. Elas possuem ar-condicionado e plataforma elevatória para cadeirantes.

O secretário de Direitos Humanos, Abdo Mazloum, informou que o valor dos veículos é de R$ 1.755.000. “São investimentos importantes para nossa cidade, que precisa sempre avançar na melhoria do serviço prestado à população”, disse o gestor.

Já o subsecretário de Acessibilidade e Inclusão, Gilberto Penido, destacou que as vans irão facilitar o acesso das pessoas com deficiência aos projetos desenvolvidos pela pasta. “Os novos veículos vão agilizar bastante a condução dos assistidos às nossas atividades culturais e eventos, pois antes tínhamos que pedir veículos emprestados a empresas”, explicou Penido.

A entrega contou com a participação do secretário-adjunto de Direitos Humanos, Martinho Risso, e de integrantes da Associação Chess Clube Guarulhos, que também realiza atividades com pessoas com deficiência.