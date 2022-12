8 dicas para se manter saudável e prevenir a obesidade

Discutir sobre a obesidade vai além dos números na balança. Afinal, trata-se de uma doença crônica que acomete pessoas de diversas idades e por causas que vão desde a má alimentação ao alto consumo de processados e sedentarismo. Fatores individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais também podem interferir ou colaborar com essa condição.



Segundo o Atlas Mundial da Obesidade – 2022, da World Obesity Federation (WOF), cerca de 1 bilhão de pessoas devem viver com a doença até 2030. Já no Brasil, em 2021, 9,1 milhões de adultos atendidos na APS (Atenção Primária à Saúde) já tinham excesso de peso e mais de 4 bilhões, obesidade – entre eles, 624 mil o quadro já era considerado grave (grau III).



“A obesidade é uma doença crônica e pode virar caso de cirurgia. Além disso, junto dela podem vir outras condições clínicas como ansiedade, diabetes, insuficiência cardíaca, depressão e demais complicações“, avalia Giselle Felix, fisioterapeuta e especialista em bem-estar da WinSocial, plataforma digital de seguro para pessoas com condições crônicas. Para te ajudar a manter-se saudável e prevenir a obesidade, a especialista separou 8 dicas. Confira:



Construa uma consciência alimentar

Antes de preparar uma refeição, tente planejar e organizar a sua rotina, pensando em que tipos de alimentos você está consumindo. Você até pode comer doces e industrializados, porém, sempre pensando em um limite para esses tipos de alimentos. Uma dieta saudável deve trazer um prato rico em vitaminas e nutrientes, se você não possui um hábito saudável, trazer a consciência alimentar é uma saída. Com ela, você deve perguntar-se quais os limites de gordura e doces, se está mesmo nutrindo seu corpo, ou ainda se em determinada hora você está realmente com fome ou se está fazendo ‘beliscos’ exagerados em sua rotina.

Dê preferência para alimentos ‘In natura’

Os alimentos ‘in natura’, são aqueles obtidos diretamente de plantas ou animais. Entre os principais exemplos deles estão: ovos (que possuem todos os minerais, aminoácidos e proteínas, além de um bom volume de vitaminas); coco ; quinoa (considerado um dos principais cereais); azeite de oliva extra virgem, além de outras frutas, legumes, verduras, vegetais e cereais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado de vegetais é de cerca de 100 gramas. “Algumas frutas possuem bastante açúcar e frutose, por isso, é importante também que se combine bem as porções”, recomenda Giselle.



Reduza o consumo de alguns alimentos

Uma dieta não precisa, em muitos casos, ser restritiva. Entretanto, é importante que você avalie reduzir alguns tipos de alimentos, entre os principais: álcool, sal, gorduras, ultraprocessados e os açúcares. No caso do excesso de sódio, por exemplo, somado à gordura e ao açúcar podem provocar diversas doenças, inclusive, a obesidade. Portanto, fique de olho!



Beba água

Para evitar inúmeros tipos de problemas à saúde e para a prevenção de diversas doenças, recomenda-se que a pessoa beba bastante água – e se você quer prevenir a obesidade, não é diferente. A água além de limpar e desintoxicar impurezas do corpo, ela ajuda na hidratação, melhora a digestão e o metabolismo.



Tenha uma boa noite de sono

Dormir bem é outra dica para todas as pessoas e serve para combater uma série de doenças. Isso porque uma boa noite de sono influencia nas células neuroendócrinas e em outras funções que permitem uma melhor função corporal. Uma noite mal dormida pode prejudicar os hormônios relacionados ao apetite, além de alterar até o bom humor e energia.



Faça avaliações médicas periódicas

Acompanhar sua saúde e realizar exames periódicos é uma das melhores formas de combater a obesidade. Além de ter um diagnóstico sobre sua saúde, um profissional pode avaliar seu quadro, informar sobre restrições e ainda indicar um plano alimentar específico para cada tipo de perfil.

Dê o primeiro passo a favor do seu bem-estar

É comum aquela ideia do “amanhã eu começo”, porém, uma das principais dicas que posso dar é: comece! Mesmo com medo ou preguiça, dê o primeiro passo, vá no seu ritmo e lembre-se que a ideia principal não é nutrir um corpo escultural ou fazer desafios fora do comum para emagrecer. O objetivo é dar o primeiro passo a favor do seu próprio bem-estar, uma rotina saudável pode, além de prevenir a obesidade, te dar mais energia e alegria para realizar tarefas simples do dia-a-dia. Todo movimento conta!

Não deixe para trás os exercícios físicos

É importante, além de tudo, que você faça exercícios físicos regularmente, pois eles combatem o sedentarismo, a obesidade e também, a depressão. Você pode escolher fazer uma caminhada curta, diariamente, ou ainda, fazer corrida, natação, musculação, andar de bicicleta, dançar ou fazer yoga. Outra atitude que você pode implementar na rotina é participar de grupos de apoio e de atividades físicas, com pessoas que o incentivam e também, optar por uso de escadas ao invés de elevador ou de caminhos diferentes e mais longos do trabalho até em casa.