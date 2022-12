Natal de Holambra termina no domingo no Parque da Expoflora

Opção de lazer, cultura e entretenimento para toda a família, o “Natal de Holambra” termina no próximo domingo, dia 18 de dezembro. O evento acontece na sexta-feira e no sábado, das 16h às 24h e, no domingo, das 16h às 23h, no Parque da Expoflora, em Holambra, cidade localizada a 40km de Campinas e a 134 km de São Paulo. O Parque foi preparado para festejar o Natal, com mais de 800 mil microlâmpadas enfeitando as árvores, as fachadas de arquitetura holandesa dos prédios e as áreas de jardins. Todos os espaços estarão decorados com motivos natalinos. Personagens itinerantes, como a Rena, o Boneco de Neve, o Biscoito e o Duende, interagem com adultos e crianças.

Para a decoração, o cenógrafo optou pelo gigantismo e buscou interagir os brinquedos do parque de diversões com cada ambiente: a “Fábrica de Brinquedos do Papai Noel”, o “Presépio” animatrônico, o “Vale Nevado”, a “Casa de doces da Mamãe Noel”, a “Floresta Iluminada”, o “Túnel Mágico de Luz”, o “Jardim dos Duendes”, o “Vilarejo dos Enfeites” e a “Vila das Luzes”. Para as crianças, outra atração é o minissitio e, para os adultos, a mostra de paisagismo e decoração “Jardins em Festa”. Há também muitas atrações culturais. No palco “Música da Praça” são apresentados o Teatro de Natal, as danças holandesas e o “Flash Mob de dança”.

O Papai Noel está sempre presente e atende as crianças às sexta e sábados das 16h às18h30, das 19h30 às 22h e das 23h às 23h30 e, aos domingos, das 16h às 18h30, das 19h30 às 22h e das 23hàs 23h30. O Coral faz duas apresentações diárias, assim como também há duas edições da “Chuvas de Neve”. A Parada de Natal é realizada às 21h30. Os estandes oferecem várias opções de presentes e, no “Shopping de Natal” pode ser encontrada uma grande variedade de flores e plantas, além de artigos de decoração natalina.

Gastronomia

Na gastronomia, há sugestões de cardápios especiais e, nas lanchonetes, os turistas encontrarão as mais variadas opções de alimentação. Entre as novidades para Natal de Holambra está a Pannekoek de Natal (recheada com bacon, nozes e mel) e a Torta Natalina de morango com merengue, em formato estilizado de uma árvore, encontrada na Confeitaria Martin Holandesa. A sorveteria Delicci traz os sabores de “panetone”, “rabanada”, “Fini”, e “pirulito de Natal”, além das cestinhas com sorvete sabor baunilha coberto por doces natalinos e a casquinha com borda recheada de granulado colorido, Chocoball e nozes.

A Omma Beppi inovou, mais uma vez, nas coberturas da tradicional bolacha stroopwafel, com as opções de frutas cristalizadas, frutas vermelhas e uvas passas, ou com desenhos de temas natalinos, feitos com corante alimentício. Para fixar as estrelas e árvores de Natal, as bolachas recebem coberturas de chocolate meio amargo e branco, enfeitadas com glitter comestível.

Serviço

Natal de Holambra

Data: de 25 de novembro a 18 de dezembro, de sexta a domingo

Horário: sextas-feiras e sábados, das 16h às 24h, e aos domingos, das 16h às 23h

Ingressos – R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira), nas bilheterias, no site www.ingressorapido.com.br ou com os representantes informados no site www.nataldeholambra.com.br

Informações: www.nataldeholambra.com.br e pelo telefone (19) 3802-1499

Patrocinador: Coca-Cola FEMSA Brasil – por meio da marca Coca-Cola Sem Açúcar – e cervejas premium Estrella Galicia e Therezópolis

Apoio: Banco do Brasil e Prefeitura da Estância Turística de Holambra

Natal de Holambra – Programação Cultural

Sexta-feira

Palco Música da Praça – das 16h às 23h30

Papai Noel – das 16h às18h30; 19h30 às 22h e das 23h às 23h30

Coral – 20h às 20h30 e das 22h às 22h30

Chuva de neve – às 19h e às 22h30

Palco Magia de Natal – 19h – Teatro Natalino; 19h30 – Dança Típica Holandesa, 21h – Flash Mob (dança)

Parada de Natal – 21h30

Sábado

Palco Música da Praça – das 16h às 23h30

Papai Noel – das 16h às18h30; 19h30 às 22h e das 23h às 23h30

Coral – das 18h às 18h30 e das 20h às 20h30

Chuva de neve – às 19h e às 22h30

Palco Magia de Natal – 19h – Teatro Natalino; 19h30 – Dança Típica Holandesa, 21h – Flash Mob (dança)

Parada de Natal – 21h30

Domingo

Palco Música da Praça – das 16h às 23h30

Papai Noel – das 16h às18h30; 19h30 às 22h30

Coral – das 18h às 18h30 e das 20h às 20h30

Palco Magia de Natal – 19h – Teatro Natalino; 19h30 – Dança Típica Holandesa, 21h – Flash Mob (dança)

Parada de Natal – 21h30