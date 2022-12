Apartamentos são opções a hotéis lotados e caríssimos em Campos do Jordão

Reginaldo Pupo

Campos do Jordão é, sem dúvidas, um dos destinos turísticos mais badalados do estado de São Paulo, especialmente na temporada de inverno, quando milhares de turistas visitam a cidade em busca de contato com a natureza, sua gastronomia de excelência, passeios em meio à sua arquitetura típica suíça ou simplesmente para relaxar e curtir o friozinho típico da Serra da Mantiqueira.

A cidade conta com uma boa estrutura hoteleira, mas muitas vezes os visitantes esbarram na falta de oferta de leitos, principalmente na alta temporada, quando os valores são mais altos devido à alta procura.

Além disso, turistas que viajam com familiares dificilmente encontram hotéis e pousadas que possam abrigar todos os membros num mesmo quarto ou apartamento.

Uma prática que já vem sendo desenvolvida há muitos anos na Europa e que aterrissou no Brasil há pouco tempo é a locação de casas e apartamentos por temporada.

Entre as vantagens estão os valores abaixo dos praticados na rede hoteleira, possibilidade de hospedar toda a família, casas e apartamentos mobiliados e equipados, estacionamento, segurança, entre outras facilidades.

Segundo Adriana de Lazari, anfitriã de temporada da Quatro Estações Hospeda, algumas unidades recebem animais de pequeno porte, porém, é necessário consultar para saber qual casa ou apartamento é pet friendly.

Bairros nobres

Em Campos do Jordão, a Quatro Estações Hospeda, por exemplo, possui em seu portfólio diversos apartamentos e casas para locação, a maioria de alto padrão, localizados em bairros nobres, como o Capivari, principal reduto turístico da cidade; Morro do Elefante, Horto Florestal, Pico do Itapeva e Jaguaribe. Mas também há unidades mais simples, em bairros próximos ao centro turístico.

Três dos apartamentos disponíveis para locação estão localizados no condomínio Star Green, no Capivari. Um deles, novíssimo, com cerca de 80m², possui ampla sala de estar, dois quartos (um com cama de casal e outro com duas camas de solteiro), dois banheiros (um deles no quarto de casal) e closed. Para os dias mais frios, os cômodos são dotados de aquecedores elétricos.

A cozinha é totalmente equipada, com geladeira, fogão com cinco queimadores, cafeteira elétrica, torradeira, micro-ondas e todos os utensílios, como pratos, copos, taças, talheres, etc.

Tudo o que o hóspede precisa levar é a alimentação para ser preparada no local, sem necessidade de frequentar restaurantes lotados e caríssimos, além de ter que enfrentar trânsito sem local para estacionar. Os apartamentos no Star Green estão a cerca de 300 metros do Capivari. Nem é necessário tirar o carro da garagem.

Conforto

Na sala de estar, além dos confortáveis sofás e poltronas, há aparelho de televisão smart com acesso a canais de streaming. Os outros dois quartos também são equipados com TVs. Desta forma, cada um pode assistir à sua programação preferida. O quarto de casal e a sala têm vista e acesso para uma varanda ajardinada, onde há mesas e cadeiras que podem ser utilizadas, por exemplo, para colocar a leitura em dia.

A segurança é outro ponto forte do condomínio. Todos os hóspedes são previamente cadastrados e para acessá-lo é necessário realizar o reconhecimento facial na entrada de pedestres ou estacionamento. Entregadores precisam apresentar documento de identificação.

Apesar de serem casas e apartamentos, as unidades recebem tratamento de hotel, com roupas de cama e banho novos, serviço de limpeza e até amenities. Um luxo só! Informações para locação podem ser obtidas por meio do telefone (12) 9-6666-0015 com Adriana de Lazari, anfitriã de temporada da Quatro Estações Hospeda, ou por meio das plataformas Airbnb ou Booking.