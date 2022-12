Natal vai beneficiar 1,95 milhão de pequenos negócios em São Paulo

As vendas de Natal devem beneficiar cerca de 1,95 milhão de pequenos negócios do Estado de São Paulo e impactar positivamente os empreendedores que estão otimistas com a data. Para 44,6% das micro e pequenas empresas (MPEs) e 60,7% dos Microempreendedores Individuais (MEIs), as vendas serão melhores que 2021, segundo pesquisa do Sebrae-SP.

A projeção se refere a 33,3% das MPEs (674 mil) e 57% (1,28 milhão) dos MEIs de São Paulo. De acordo com os donos das micro e pequenas empresas, além dos 44,6% otimistas, 28,8% esperam faturamento igual ao ano passado, 18,8% estão pessimistas e 7,8% não souberam opinar.

Entre os MEIs, a pesquisa indica ainda 24,9% com expectativas iguais a 2021, 12,4% pessimistas e 2% não souberam avaliar. Entre os pequenos negócios que não costumam ser beneficiadas pelas vendas do Natal, o principal motivo é o fato dos produtos da empresa não serem voltados para esta data.

“Os últimos meses do ano estão bem movimentados com Copa do Mundo, Black Friday e, agora, as vendas do Natal, exigindo muito planejamento e organização dos donos dos negócios e de quem aproveita a data para conseguir uma renda extra. Cabe ao empreendedor se preparar para a principal data comemorativa do ano para conquistar esse consumidor disposto a comprar do pequeno negócio”, destaca Marco Vinholi, diretor-superintendente do Sebrae-SP.

Consumidor

O Sebrae-SP também realizou a pesquisa “Quem compra do pequeno” para entender o comportamento dos consumidores nesta época do ano. O tíquete médio dos presentes de Natal de quem pretende comprar de pequenos negócios paulistas é de R? 400, sendo que 45% dos consumidores vão gastar mais que o ano anterior. O tíquete médio foi avaliado por meio da mediana do valor que os consumidores pretendem gastar.

Quando o assunto é lista de presentes, aparecem os itens de vestuário (57%); cosméticos, perfumes, colônia pós-barba (36%); chocolates (31%), comidas para almoço e jantar (21%) e cestas e produtos de Natal (19%). Além disso, os clientes dos pequenos negócios pretendem comprar, em média, quatro presentes.

Quem compra dos pequenos comprará a maior parte dos presentes presencialmente e um pouco pela internet (31%) e 30% totalmente presencial. No quesito pagamento, os mais citados foram cartão de crédito (73%), cartão de débito (41%), pix (38%) e dinheiro (25%).

Preço, ofertas/promoções e proximidade da residência/local de fácil acesso foram os três atributos citados mais valorizados na hora da compra, quando se compra dos pequenos.

Metodologia

A pesquisa sobre compras feitas nos pequenos negócios foi realizada por e-mail com 670 pessoas em todo o Estado de São Paulo, entre os dias 9 e 15 de novembro de 2022. O levantamento sobre as vendas das MPEs no Natal ouviu 1,7 mil MPEs e 1 mil MEIs em novembro, tendo sido realizado com a colaboração da Fundação Seade.