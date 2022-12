Prodesp: muito foi feito para tornar a empresa ainda maior

André Arruda

Diretor-presidente da Prodesp

Desde que assumimos o desafio de gerir a Prodesp, a empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, havia uma clareza em mente: tornar o Estado totalmente digital exigiria ousadia para rever conceitos dentro da administração. Ao mesmo tempo, exatamente isso nos impulsionou a ir além: a motivação de contribuir para a eficiência do setor público e de simplificar a vida das pessoas com soluções inovadoras.

Antes mesmo da pandemia, nosso planejamento visava alçar São Paulo a um novo patamar em relação à digitalização e ao aprimoramento de indicadores de qualidade e de eficiência em toda a estrutura.

Assim ampliamos e modernizamos os serviços digitais do Poupatempo, passando de sete funcionalidades em 2019 para mais de 250, disponíveis 24 horas por dia. Encurtamos as distâncias e levaremos o mais querido serviço público – de acordo com pesquisa Datafolha – aos 645 municípios paulistas, com mais de 200 postos físicos em atividade e 900 totens de autoatendimento cobrindo 100% do território paulista.

Revolucionamos a forma de gerenciar benefícios do governo estadual, em parceria com uma fintech, por meio de plataforma totalmente digital para os pagamentos aos elegíveis do programa Bolsa do Povo – a maior iniciativa de assistência social e transferência de renda da história do Estado.

Em outra ação sem precedentes, a Prodesp incorporou à sua estrutura a centenária Imprensa Oficial, uma gigante estatal com imenso legado, ampliando as já consagradas capacidades técnicas de ambas. Ganha a população, com uma companhia ainda mais tecnológica, multidisciplinar, facilitadora de processos e com estrutura totalmente alinhada à Indústria 4.0.

Com o Programa SP Sem Papel, eliminamos a tramitação de documentos físicos nas repartições públicas, alcançando a formidável marca de 60 milhões de processos tramitados em formato 100% digital.

Estivemos junto de cada habitante paulista na segurança pública, saúde, educação, economia, no trânsito, no direito ao consumidor, no agro e nas pequenas e micro empresas.

Na saúde, desenvolvemos a plataforma Vacivida e o Vacina Já, no monitoramento da campanha de vacinação da covid-19 em tempo real, com facilidades da Delegacia Eletrônica, SOS Mulher, Telemedicina, Secretaria Escolar Digital, Banco do Povo, Bolsa do Povo, DER Online, Detecta, Detran.SP, Procon.SP, com o integrador estadual da JUCESP e Certificação Digital, além de acordos operacionais com os principais fornecedores de tecnologia do mercado.

Toda transformação digital e a retomada do protagonismo da Prodesp nesses quatro anos demandaram intenso trabalho e um orgulho imenso, principalmente em uma era em que a tecnologia está totalmente presente em nossas vidas. Essa é a missão da Companhia e assim seguiremos perseguindo estes valores.