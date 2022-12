Internacional Shopping realiza arrecadação de brinquedos para crianças da ONG REMAR

O fim do ano chegou e com ele toda a magia e encanto de uma das mais tradicionais festas do calendário mundial, o Natal. O Internacional Shopping está aberto para receber os clientes com todo carinho e cuidado e, ainda, volta a atenção para o lado social com a arrecadação de brinquedos para doação.

Com o objetivo de proporcionar um Natal mais feliz às crianças de comunidades de maior vulnerabilidade social de Guarulhos, os clientes e familiares do Internacional Shopping podem participar desta ação doando brinquedos novos ou em bom estado que serão destinados para o ONG REMAR, instituição que atende crianças, jovens, homens, mulheres e famílias em estado de vulnerabilidade.

A ação acontece até o fim de janeiro. Para realizar as doações, é preciso ir até a loja vazia, localizada no 1°Piso em frente à Cinemark e deixar um brinquedo novo ou em bom estado nas prateleiras. Dessa forma, uma criança já será apadrinhada.

“Queremos continuar reforçando o nosso compromisso social, procurando sempre o incentivo à população e gerar solidariedade entre as pessoas. Um simples brinquedo, mesmo que usado, inspira e auxilia uma criança a acreditar em um futuro melhor.” Bruna Marcon, gerente de marketing do Internacional Shopping.

O objetivo do Inter é incentivar os clientes a uma boa causa e fazer com que o espírito natalino esteja presente no coração de todos. Para mais informações, acesse o site do empreendimento, www.internacionalshopping.com.