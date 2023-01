Jogos da Copinha começam nesta terça-feira em Guarulhos com clássico local

Nesta segunda-feira (2) as equipes do Coritiba FC e do EC São José chegam a Guarulhos e se juntam aos clubes da cidade para a disputa da 53° edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecida como Copinha. A competição tem início nesta terça-feira (3) com o clássico da cidade entre Guarulhos e Associação Atlética Flamengo às 13h.

Por sua vez, os visitantes Coritiba e São José se enfrentam às 15h15. As partidas acontecem no Estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade.

Na quinta-feira (5) será a vez de Flamengo e São José se enfrentarem às 13h. Logo depois, às 15h15, o Guarulhos encara o Coritiba. A última rodada será no próximo dia 9 (segunda-feira), quando jogam São José contra Guarulhos às 10h45 e Flamengo versus Coritiba às 13h.

As disputas são válidas pelo Grupo 16 e os dois primeiros colocados avançam na competição. A final da Copinha acontece no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo.