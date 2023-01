Flamengo vence clássico guarulhense em estreia na Copa São Paulo

Nesta terça-feira (3) a cidade estreou como sede na Copa São Paulo de Futebol Junior com o clássico local entre Guarulhos e Flamengo, que se enfrentaram pelo grupo 16 na primeira rodada da competição. A partida aconteceu no Estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade. Os rubro-negros do Flamengo levaram a melhor e venceram por 1 a 0, garantindo três pontos e saindo na frente em busca da classificação.

Depois do jogo, Ronald, autor do gol do Flamengo, falou sobre a estreia. “Uma oportunidade única, sabemos que o clássico tem aquela ansiedade e já mistura por ser o primeiro jogo da Copinha. Mas deu tudo certo, jogamos bem o primeiro tempo, infelizmente a chuva no segundo tempo acabou atrapalhando nosso jogo, mas conseguimos sair com a vitória”.

O técnico do Flamengo, Everton Moreno, o Tom, falou das dificuldades do jogo. “Viemos preparados para o jogo, fizemos um gol, tivemos mais desempenho, mas não conseguimos ampliar. No intervalo tivemos aquela chuva e o adversário, que é um time com mais força, conseguiu ter o domínio do jogo. O importante foi garantir o resultado e sair com os três pontos”.

O goleiro do Guarulhos, Gustavo Rocha, falou sobre as dificuldades de um primeiro jogo. “Foi uma estreia, não começamos bem, mas conseguimos evoluir no segundo tempo. Agora é bola pra frente, esquecer e focar no próximo adversário”. O goleiro apontou que a mudança de gramado pode contribuir para o desempenho nos próximos jogos. “O gramado sintético agora é mais semelhante ao que treinamos no (estádio municipal) Cícero (Miranda), então ajuda bastante porque já estamos mais acostumados”.

As equipes voltam a campo na próxima sexta-feira (6). O Flamengo enfrenta o São José às 13h e o Guarulhos disputa sua segunda partida contra o Coritiba, às 15h15. Os jogos serão também no Estádio Antônio Soares de Oliveira e os dois primeiros colocados do grupo se classificam para a fase seguinte.