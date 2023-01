Coritiba vence o São José e lidera o grupo de Guarulhos da Copinha

No fim da tarde desta terça-feira (3) a cidade de Guarulhos recebeu o segundo jogo da primeira rodada do Grupo 16 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Coritiba se saiu melhor e venceu o São José por 2 a 0 no Estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade. Marcos Sátiro e Pedro Arthur marcaram os gols do alviverde.

Em uma partida bem equilibrada, principalmente por conta da chuva que caiu, a bola pouco rolou. Marcos Sátiro fez uma bela jogada individual e abriu o placar no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Jean Gabriel foi derrubado na área e Pedro Arthur converteu a cobrança, ampliando o placar.

Com a vitória o Coritiba termina a rodada em primeiro lugar, com o Flamengo em segundo por conta do saldo de gols menor. O Guarulhos está em terceiro e o São José está na lanterna do Grupo 16. Nesta etapa da competição se classificam duas agremiações

O técnico do Coritiba, Thiago Kosloski, falou sobre a dificuldade enfrentada com a forte chuva. “Nós sabíamos da dificuldade, esse é um campo que foi terminado um dia antes da competição, então nenhuma equipe treinou no gramado, nós não tínhamos noção de como era e também teve a adversidade da chuva”.

Apesar das dificuldades, Kosloski ficou satisfeito com o desempenho. “É importante enaltecer que os atletas rapidamente se adaptaram dentro dessas circunstâncias que tivemos, fomos muito comprometidos hoje com a parte estratégica do jogo e como consequência obtivemos a vitória”.

O técnico da equipe de São José, Manu Corrêa, também falou sobre as dificuldades enfrentadas por conta da chuva, que prejudicou o estilo de jogo da equipe.

“O desempenho dos meninos foi bem legal, eles competiram muito, foram bem agressivos. Acho que a chuva que caiu antes, que foi muito grande, atrapalhou um pouco, porque a gente gosta de jogar, de ter a bola, de propor o jogo, mas no campo encharcado não conseguimos fazer isso e o jogo mudou um pouquinho. Os meninos foram valentes, competiram muito e estou satisfeito com isso”, comentou.

As equipes serão as próximas adversárias dos clubes guarulhenses. Na sexta-feira (9) o Flamengo enfrenta o São José às 13h e o Guarulhos joga contra o Coritiba às 15h15. Todas as partidas acontecem no Estádio Antônio Soares de Oliveira.