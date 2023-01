Inscrições para curso gratuito de aprendiz de soldador podem ser feitas até sexta-feira

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), recebe até sexta-feira (6) as inscrições para o curso gratuito de aprendiz de soldador. As aulas acontecerão presencialmente na unidade Celso Charuri do Senai, localizada na avenida Carmela Dutra, 380, Jardim Presidente Dutra. Os interessados devem acessar o portal https://guarulhosdutra.sp.senai.br para se inscrever.

O curso capacita o aluno para preparar e executar a soldagem de acordo com normas, especificações e procedimentos técnicos, seguindo princípios de qualidade, segurança e higiene no trabalho e de preservação ambiental. As aulas ocorrerão durante um ano e, entre os temas abordados na grade curricular, estarão comunicação oral e escrita, matemática aplicada, ciências aplicadas, desenho técnico mecânico, fundamentos da soldagem, processos de soldagem e controle de qualidade da soldagem.

Para participar é preciso ter no mínimo 18 anos e idade máxima que lhe permita concluir o curso antes dos 24 anos. Também é necessário ter o 9º ano do ensino fundamental completo até a data de começo da formação. As aulas terão início no dia 23 de janeiro em duas turmas, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

Para mais informações o interessado deve entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelos telefones (11) 2475-9724 e (11) 2475-9706.