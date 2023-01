Férias: é tempo de inovar no cardápio da criançada

As férias chegaram e, com elas, um novo desafio: manter a criançada em uma rotina de alimentação saudável. A nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau, ensina como inovar no cardápio com combinações que atraiam e agradem ao paladar infantil. Mas, ela tem um recado para os adultos. “As crianças sempre vão se espelhar na alimentação dos pais ou de quem estiver ao seu lado. Então, se os adultos estiverem se alimentando bem, fazendo boas escolhas e dando o exemplo, será mais fácil de os pequenos continuarem a comer saudável mesmo nas férias”.

Por outro lado, observa Renata, as férias são um período em que se é permitido abrir exceções. No entanto, a nutricionista alerta que “uma coisa é aceitar alimentos que não fazem parte da rotina da criança, outra é permitir que todas as refeições sejam feitas com alimentos processados, fast foods e doces, por exemplo”.

Na casa dos avós, um dos locais preferidos das crianças nas férias, a orientação da nutricionista é que os pais entrem em acordo com os mais velhos. “Os avós, e todas as pessoas que convivem com crianças, precisam estar cientes de que excessos podem ser prejudiciais sim, e que agradar às crianças não significa necessariamente permitir o consumo de alimentos não saudáveis”.

Para fugir das tentações, Renata ensina: “É preciso não deixar muitos alimentos industrializados e doces disponíveis para os pequenos o tempo todo. Essa oferta precisa ser monitorada e controlada pelos adultos para que não seja excessiva”. As crianças, frisa a nutricionista, nunca devem ser responsabilizadas pelo autocontrole na hora das refeições, pois ainda não são capazes de desempenhar essa função.

A especialista diz que o ideal é manter as refeições principais dentro da rotina saudável, pois passar todo o período de férias com uma alimentação ruim pode ser bastante nocivo para a saúde. Oferecer alimentos frescos, incluir vegetais nas refeições principais e frutas nos lanches é importante e contribui para que a criança tenha uma alimentação balanceada.

Renata alerta que nesta época do ano o calor geralmente é intenso, por isso, deve-se ter atenção redobrada com a hidratação. “Oferecer água ao longo do dia é bastante importante. Os sucos de frutas naturais e, preferencialmente, sem adição de açúcar também são boas opções”, diz.

Férias, muitas vezes, também é sinônimo de viagens, e planejar as refeições para esse período é fundamental para garantir alimentação de qualidade. “Sempre dá para identificar o que tem de alimentos disponíveis nos locais em que estamos e podemos complementar com outras opções que ajudem a agregar mais nutrientes”, explica. Castanhas, chips de frutas e de vegetais, e frutas in natura são as opções mais práticas, indicadas por Renata, pois podem ficar fora da geladeira por mais tempo. Bolos caseiros, iogurtes, sucos de fruta e tortas também podem integrar o cardápio, mas precisam de mais cuidado em relação à refrigeração. Uma bolsa térmica ou caixa de isopor podem ajudar a manter os alimentos em temperatura ideal.

Na praia, os tradicionais milho verde cozido, água de coco e queijo coalho podem ser boas escolhas. “Levar frutas e água é fundamental”, lembra a nutricionista.

Em hotéis, a saída é aproveitar o cardápio, escolhendo frutas e iogurte no café da manhã, e tentar manter pelo menos uma refeição saudável no almoço ou no jantar. “Ter acesso à cozinha nos locais em que se está hospedado também dá a oportunidade de manter algumas refeições o mais próximo possível da alimentação da rotina da família”, diz a especialista.

A nutricionista ensina 4 receitas fáceis de fazer que vão dar mais alegria e sabor às férias da criançada.

Bolo de laranja com castanha-do-Pará

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de aveia

3 ovos

250ml de suco de laranja

Raspas da casca de 1 laranja

½ xícara de chá de castanha-do-Pará triturada

½ xícara de chá de tâmaras sem caroço picadas

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador, exceto as raspas da laranja, batendo primeiros os líquidos e adicionando as farinhas aos poucos. Pré-aqueça o forno a 180 graus e unte uma forma de furo com manteiga e farinha. Acomode a massa e finalize com as raspas de laranja. Leve para assar por cerca de 30 minutos.

Nuggets caseiros

500g de peito de frango

½ cebola ralada

2 dentes de alho amassados

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

½ xícara de chá de farinha de aveia

Sal a gosto

1 colher de sopa de azeite

2 ovos

½ xícara de chá de levedura nutricional ou queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite e doure o alho e a cebola. Pique o peito de frango em cubos. No processador, acrescente o alho e a cebola já dourados, os cubos de frango, o cheiro-verde e o sal. Bata até formar uma massa possível de modelar. Se necessário, vá acrescentando farinha de aveia aos poucos até que seja possível fazer o formato de nugget. Faça bolinhas achatadas e empane, passando primeiro no ovo e em seguida na levedura nutricional. Leve ao forno para assar em forma untada com azeite até que fiquem dourados.

Picolé em camadas

1 xícara de chá de polpa de kiwi

1 xícara de chá de polpa de morango

1 xícara de chá de polpa de manga

Forminhas de picolé ou copinhos descartáveis e palitos de sorvete

Modo de preparo:

Para fazer a polpa das frutas:

Bata as frutas no liquidificador ou mixer com o mínimo possível de água.

Pra montar o picolé:

Faça camadas, colocando primeiro a polpa do kiwi e, em seguida, deixando no freezer por 1 hora. Acrescente a polpa de morango e volte ao freezer por mais 1 hora. Finalize com a polpa de manga e deixe no freezer por mais 6 horas antes de servir.

Pãozinho de abóbora

2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada

1/3 de xícara de chá de azeite

1 ovo

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de açúcar

½ xícara de chá de leite

1 colher de café de alecrim

1 saquinho (10g) de fermento biológico seco instantâneo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

Modo preparo:

Bata no liquidificador até ficar cremoso: a abóbora cozida, o azeite, o ovo, o leite, o açúcar, o sal, o alecrim. Junte metade da farinha e bata novamente. Hidrate o fermento em 2 colheres de sopa de leite morno e reserve. Despeje a massa do liquidificador em uma tigela e acrescente a farinha restante e o fermento hidratado no leite. Mexa bem. Unte uma forma e deixe o pão descansar e crescer por 30 minutos. Pré-aqueça o forno em 180° por 10 minutos e leve para assar por 30 a 40 minutos no forno preaquecido até ficar com a superfície dourada e passar no teste do palito.