Coze proporciona degustação de pratos de altíssima qualidade usando técnicas cook and chill e sous vide

Em um mundo frenético e globalizado, em que as pessoas vivem a maior parte do tempo focadas no trabalho, praticamente não sobra aquele tempinho para fazer uma refeição nutritiva, saborosa e saudável. Por isso, acabam recorrendo aos fast foods, que geralmente possuem produtos ultraprocessados.

Ou seja, são itens industrializados e que recebem alta adição de açúcares, gorduras (inclusive as hidrogenadas), substâncias sintetizadas em laboratório e, principalmente, conservantes. Além de possuir pouca composição nutricional e favorecer o consumo excessivo de calorias, esse tipo de alimento prejudica a saúde em longo prazo.

Mas uma foodtech localizada na capital paulista criou um cardápio de altíssima qualidade, com mais de 100 opções, entre carnes, massas, peixes, legumes, salgados e sobremesas, que podem ser finalizados em casa ou no trabalho, em poucos minutos, mantendo a altíssima qualidade dos produtos.

Todas as características nutricionais dos alimentos são preservadas graças às técnicas europeia e americana cook and chill e à francesa sous-vide, colocada em prática pela marketplace paulistana Coze (lê-se Cozê), que é o cozimento dos alimentos em baixíssima temperatura, em média 65 graus, entre seis e 12 horas. Consequentemente, os produtos são embalados a vácuo, mantendo sua qualidade e textura perfeitas, sem afetar o sabor original.

Para degustá-los, basta finalizá-los em um forno micro-ondas ou em banho-maria. É possível armazenar os produtos em um freezer por até seis meses, sem comprometer a qualidade final, pois estarão sempre frescos. Todos os ingredientes utilizados nas receitas são orgânicos e livres de conservantes. São pratos dignos dos melhores restaurantes, no conforto do lar ou no trabalho.

Facilidade e comodidade

Devido às técnicas perfeitas de preparo dos pratos, a Coze acaba proporcionando ao consumidor muitas facilidades, já que os itens do cardápio podem ser entregues em domicílio. Isso evita idas a supermercados, quitandas, açougues ou peixarias; além de não haver necessidade de preparar os alimentos, como descascar legumes, preparar temperos, ir para o fogão, etc.

Como os pratos chegam em embalagens a vácuo, outra vantagem é que os alimentos ficam livres de qualquer tipo de contaminação externa.

Cardápio

No cardápio autoral da Coze, elaborado pelos chefs da casa, há uma variedade de pratos, que vão dos mais simples, como a batata doce assada e braseada com azeite extravirgem e alecrim; até os mais elaborados, como o legítimo Bacalhau Gadus Morhua à Portuguesa, com pimentões, tomate cereja, cebola, batatas ao azeite extravirgem.

Outra opção imperdível é o bobó de camarão rosa grande, com crustáceos selvagens pescados em alto mar, selados individualmente no azeite extravirgem. Para os amantes da carne vermelha ou branca, a dica fica para filé mignon à parmegiana, acompanhado de molho de tomates italianos e queijo muçarela e para o filé de frango à parmegiana, com o famoso molho da casa, preparado com tomates italianos e queijo muçarela.

Modelo híbrido de negócio com restaurantes estrelados

Além da produção própria, a Coze também convenceu grandes marcas, chefs e restaurantes estrelados a usar as mesmas técnicas para transformar o prato do restaurante em produto e distribuir essas refeições em suas lojas, canais parceiros e sites.

Com isso, os clientes também têm a oportunidade de receber em casa e experimentar as iguarias de famosos e tradicionais restaurantes da capital paulista, como o Paelha do Pepe, o Restaurante Mocotó, especializado em gastronomia sertaneja; o badalado Feijoada do Bolinha e o Samosa & Company, um dos poucos especializados em comida indiana no Brasil.

SERVIÇO | COZE

Endereços:

– Rua Davi Hume 116 | Chácara Klabin | São Paulo (SP)

– Rua Dr. Rafael de Barros, 576 | Paraíso | São Paulo (SP)

– Rua João Ramalho 1338 |Perdizes | São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 09h às 20h. Domingos das 09h às 14h.

Contato: (11) 9953-56972

Compras online e cardápio: www.coze.com.br