Vedacit Vôlei Guarulhos faz primeiro jogo do ano no Ginásio da Ponte Grande

O time guarulhense abre a casa para receber o Itambé Minas, neste sábado, 14, às 19h, pela segunda rodada de 2023 da Superliga Masculina 1XBET. Os ingressos já estão à venda, somente pela plataforma Sympla (R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia-entrada), crianças até 10 anos não pagam. O link de venda: https://www.sympla.com.br/evento/superliga-22-23-vedacit-volei-guarulhos-x-itambe-minas/1839254?fbclid=PAAaYihE12pUyTQBGtkOzzQBbTrtl6g75lGw6S-dNw7zKbanU7g67bBkZLb8A. Os portões serão abertos às 18h.

Apesar da derrota sofrida no primeiro jogo do ano, contra o Blumenau (3×0), no dia 7, o Vedacit Vôlei Guarulhos mantém uma boa posição na classificação geral. Sob o comando do técnico Guilherme Novaes, a equipe acumula 19 pontos, no 6° lugar e conta com o maior pontuador da Superliga, o oposto Franco, que já marcou 269 pontos nesta temporada.

Com um elenco 60% renovado, em relação à 2021-2022, o time acaba de trazer um novo reforço para a disputa. O ponteiro Deivid Mota, que atuou no time até a última edição foi recontratado e será apresentado à torcida no próximo sábado. Mota iniciou o ano na França, jogando pelo Toulouse Volley e teve sua “repatriação” celebrada pela comissão técnica e pelos antigos companheiros. “A Superliga está cada vez mais equilibrada, mais disputada. Temos que usar todas as peças e com os playoffs e a Copa Brasil chegando será muito pesado. Quanto mais opções melhor, para encarar todos os desafios que a gente vai ter. O Deivid traz essa nova opção”, afirmou Anderson Marsili, o Presidente Esportivo do VVG.

Confira os jogos do VVG no returno da Superliga Masculina 1XBET 2022-2023:

14/01 – 19h00 – VVG x Itambé Minas (Ginásio Arnaldo José Celeste)

21/01 – 19h00 – Farma Conde São José x VVG (Arena Farma Conde)

29/01 – 19h00 – VVG x Vôlei Renata (Ginásio Arnaldo José Celeste)

06/02 – 21h30 – Brasília Vôlei x VVG (Ginásio Sesi Taguatinga Norte)

10/02 – 18h30 – Rede Cuca Vôlei x Rede Cuca Vôlei (Ginásio Paulo Sarasati)

18/02 – 19h00 – VVG x Sesi-SP (Ginásio Arnaldo José Celeste)

26/02 – 21h00 – Montes Claros x VVG (Ginásio Tancredo Neves)

10/03 – 21h00 – Sada Cruzeiro x VVG (Ginásio Riacho)

17/03 – 19h30 – Café Vasconcelos/IMEPAC/Aracoop Araguari (ARA) x VVG (Ginásio General Mario Brum Negreiros)

25/03 – 21h30 – Suzano Vôlei X VVG (Arena Suzano)

Janeiro Branco: atenção com a saúde mental e emocional

O Instituto Bem do Estar é o destaque de janeiro da ação social do Vedacit Vôlei Guarulhos e da patrocinadora Vedacit. A cor branca reforça a atenção ao mês escolhido para enfatizar a importância do cuidado com a saúde mental e emocional. O uniforme do líbero Filipinho vai estampar o apoio à campanha nacional “a vida pede equilíbrio”.

Fundado em 2018, o Instituto Bem do Estar é um negócio social sem fins lucrativos voltado à promoção da saúde da mente. Com o propósito de desafiar as pessoas a mudar o próprio comportamento em relação à saúde da mente, a organização colabora com a prevenção de doenças psicológicas e contribui para uma sociedade mais consciente e saudável. Acesse: www.bemdoestar.org.