Frentista é agredido por dono de posto em Atibaia

O frentista Vicente de Assis Ferreira foi agredido fisicamente e ameaçado pelo empregador Antônio Justino na manhã da última segunda-feira (17). Ferreira passou por exames de corpo de delito e foi socorrido pela Santa Casa de Atibaia onde permaneceu por algumas horas em observação devido a fortes dores de cabeça.

Segundo a vítima, o agressor se exaltou durante uma conversa, enquanto fechava o caixa, xingando-o e agredindo-o com chutes enquanto era enforcado. “Ele sempre foi grosso, isso acontecia com frequência com todos os funcionários”, disse ele. A vítima afirma ainda que esse não foi o primeiro caso de agressão à funcionários praticados por Justino. Após o ocorrido, ele fugiu do local.

Com ajuda de um advogado que estava no local, o trabalhador conseguiu o apoio do Sindicato dos Frentistas de Guarulhos e Região, que atende também o município de Atibaia, e, através de Thelma Cardia, atual presidente do sindicato e ex-secretária do Trabalho de Guarulhos, foi realizado um boletim de ocorrência, bem como pedido medida protetiva devido as ameaças feitas pelo ex-chefe. “Nós levamos ele para a nossa advogada do sindicato que vai entrar com uma ação trabalhista dando uma justa causa para empresa e vamos acionar o Ministério Público para denunciar na Agência Nacional de Petróleo (ANP) os absurdos que vêm acontecendo dentro desses postos, porque são vários pontos que ele tem em Atibaia e esses absurdos acontecem com outros trabalhadores”, disse Thelma.

O sindicato solicitou, ainda, uma série de fiscalizações acerca das condições trabalhistas. Segundo eles, os funcionários eram submetidos até 16 horas de trabalho. “Já é um trabalho escravo e nós solicitamos à fiscalização uma série de coisas tendo em vista que eles foram autuados várias vezes”, completa a presidente.