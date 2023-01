‘Ghost’ pode ganhar nova versão estrelada por Channing Tatum

Channing Tatum está com planos de reviver um grande e inesquecível clássico do cinema. Em entrevista à Vanity Fair, o ator e produtor revelou o desejo de um remake de Ghost: O Outro Lado da Vida.



Tatum elogiou o longa-metragem estrelado por Patrick Swayze e Demi Moore, em 1990, mas destacou que a nova versão teria uma perspectiva diferente da original. “Vamos fazer algo diferente. Acho que precisa mudar um pouco”, disse ele se referindo aos estereótipos que classificou como “problemáticos” para os dias de hoje.



A ideia é que o ator interprete Sam Wheat, papel de Swayze no clássico. Ele contou que a Free Association, sua produtora, detém os direitos da história e está tentando viabilizar o projeto.



Ghost: O Outro Lado da Vida é um sucesso mundial, principalmente no Brasil, sendo reprisado incontáveis vezes pela Globo na Sessão da Tarde. O elenco também contou com a presença de Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn e Rick Aviles.

