Filhotinhos de cães e gatos estão à espera de adoção no abrigo da Prefeitura de Guarulhos

Os cães Formiga, Pégasos, Pirilampo e Saracura são alguns dos filhotes disponíveis para adoção gratuita no abrigo do Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos, que cuida atualmente de mais de 180 bichinhos. Além dos cachorrinhos existem diversos gatos que também aguardam serem adotados, como Urso, Tigre e Vin. Todos os bichinhos disponíveis para adoção são castrados, vermifugados, vacinados e microchipados.

O mais recente amiguinho da turma, o cãozinho Mickey, foi adotado na segunda-feira (23) por Maria Aparecida de Vasconcelos Silva, que afirma ter ganhado mais do que um pet, mas “companhia, amor e carinho” para sua vida e a de seu marido. Após o casal sofrer a perda de um cão querido, decidiram acolher um novo animal.

Maria se preocupa com os animais que vivem nas ruas e defende a adoção responsável como forma de garantir que vivam alegres, seguros e saudáveis. Por isso, utilizou o programa Delivery Pet GRU, um sistema de adoção online de cães e gatos criado pela Prefeitura para encontrar seu novo amiguinho.

“Eles nos ajudam, né? Como eu não tenho filhos e estou sem trabalhar, os pets me fazem companhia: meu gato, minha tartaruga e agora o Mickey. A gente adota e cuida direitinho, damos ração, vacina e amor, que é o mais importante. Independente da raça, o que importa é você amar e adotar”, disse Maria, muito empolgada com seu novo amiguinho nos braços.

Delivery Pet Gru

O programa Delivery Pet GRU facilita a adoção, já que as equipes do DPAN levam o bichinho até a residência do seu novo dono, sem nenhum custo. Os interessados devem entrar em contato pelo email [email protected], que será retornado com um formulário para preencher as características do pet desejado. Após enviado o email, as equipes encaminham imagens dos animais disponíveis com o perfil adequado e, depois da escolha, são feitas entrevistas e avaliações das condições que serão oferecidas pelo possível futuro tutor ao cão ou gato.

Serviço

O Departamento de Proteção Animal fica na rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso, e atende de segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 13h às 16h, exceto feriados. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 2436-3658 / 3656 e no site https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/, que também contém fotos dos animais.