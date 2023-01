Guarulhos recebe festival de cerveja artesanal itinerante

No próximo final de semana, entre os dias 27 e 29 de Janeiro, a partir das 12h, a Praça IV Centenário, localizada na região central, será o palco do festival de cerveja artesanal e gastronomia de rua.

Serão mais de 15 cervejarias, das mais variadas partes do Brasil, com aproximadamente 60 tipos, e estilos, de cervejas e chopps.

“Estamos trazendo para a cidade a edição deste que é o maior evento cervejeiro e gastronômico itinerante do Brasil pois ha anos começamos aqui este projeto. Além dos espaços destinados as cervejarias teremos food trucks e tendas com uma diversidade de cardápios que vai atender a todos. Do hambúrguer tradicional ao Acarajé, passando por espetos, pastéis, sandubas, doces diversos, churros, waffles e os queridinhos torresmo de rolo e churrasco raiz.” explicou Nicolas Dias, proprietário da Kickstart Produções, organizadora do Beerland Guarulhos Festival.

Na parte artística bandas de rock nacional e internacional irão animar o público tocando de tudo.

“Iremos abrir as atrações no palco do Beerland Guarulhos Festival na sexta com a banda cover do Queen as 19h. No sábado teremos as 13h a banda Los Fredericos tocando Clássic Rock, o Molinas tocando o melhor do Creedance e as 20h, fechando a noite com a banda cover oficial dos Mamonas Assassinas. Já no domingo, último dia de festival, as 13h teremos um cover da banda Paralamas do Sucesso, as 16h um cover da banda Pearl Jeam e encerrando a noite, as 20h, o cover do Raul Seixas. Com certeza absoluta os shows não irão deixar ninguém parado” contou Adriely Sales, sócia da Kickstart e responsável pelas atrações.

Atrações diferenciadas

O Beerland Guarulhos Festival terá algumas opções diferenciadas de cardápios neste final de semana.

A equipe do Karnivoros Churrasco Raiz está voltando aos eventos itinerantes com o verdadeiro churrasco raiz. O diferencial dos caras com certeza são as carnes tradicionais preparadas sem frescura e na lenha.

Já o Fuego Churrasco promete trazer para o Beerland Guarulhos Festival muita picanha preparadas em porções e lanches, e o torresmo de rolo em porções generosas para toda a família.

O The Lumber Jack, estação de costelas bovinas, vai trazer para o festival porções e lanches de costela bovina e suína feitos na churrasqueira.

TORRESMO DE ROLO E CARNES SUINAS EM DESTAQUE

Três estações separadas estarão atendendo os clientes com o cardápio mais procurado nos festivais gastronômicos. Nestas tendas o público vai experimentar porções de torresmo de rolo e carnes suínas, temperadas e com variados acompanhamentos, bem servidas para toda a família.