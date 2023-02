Cyan Resort By Atlantica: um paraíso para toda a família

Lazer, descanso e diversão para toda a família. Assim pode ser definido o Cyan Resort By Atlantica. Localizado em Itupeva, a apenas 35 minutos da capital, o resort é o lugar certo para quem deseja uma experiência única. O HOJE desfrutou de um final de semana no resort e apresenta as principais atividades para você desfrutar, com aquele descanso merecido e gostinho de interior.

O complexo conta com mais de 5.300 m² de lazer que agrada a todos os públicos. Os hóspedes podem optar por relaxar nas piscinas climatizadas, sendo adulto e infantil, além de aproveitar o parque aquático – um capítulo à parte para as crianças. Há ainda espaços como bar molhado, praia artificial, sauna, kids club & espaço baby, salão de jogos, fitness club, quadras de beach tennis, entre outros.

Além disso, o Cyan Resort By Atlantica está estrategicamente localizado em frente aos parques Hopi Hari e Wet’n Wild e ao lado do Shopping SerrAzul e do Outlet Premium, às margens da rodovia dos Bandeirantes. Aos finais de semana e feriados, os hóspedes podem contar com transfer cortesia para esses locais.

O empreendimento também conta com um amplo Centro de Convenções, tornando-se perfeito para público de lazer e corporativo. O espaço, com projeto arquitetônico assinado pela Michaelis Arquitetos e paisagismo de Maria Paula Orlando, possui mais de 1.900 m², divididos em 15 espaços flexíveis para diferentes tipos de eventos, com capacidade para até 550 pessoas em formato auditório.

Hospedagem e gastronomia

Conforto é a palavra-chave no Cyan Resort By Atlantica. São 220 apartamentos que atendem a todos os públicos. Há opções de apartamentos conjugados para famílias, unidades adaptadas para PcDs e outras universais, contemplando adaptações de acessibilidade, e mais de 100 unidades são compostas por duas camas de casal, que comportam uma ou duas crianças de até 12 anos como cortesia. Todos possuem frigobar, ar condicionado, estação de trabalho e Wi-Fi gratuito.

O empreendimento possui dois restaurantes que atendem até 500 pessoas: o Gourmê e o Manjê que oferecem gastronomia de alta qualidade para diferentes demandas. Já no Zimbro Bar, um espaço no lobby para happy hour e reuniões informais, os hóspedes podem saborear drinques clássicos e modernos. O resort funciona em sistema de pensão completa com café da manhã, almoço e jantar incluídos, assim como as bebidas não-alcoólicas durante as refeições. Bebidas alcoólicas e outras eventuais despesas extras são pagas à parte.

O lugar perfeito para a diversão das crianças

Se você é pai, será impossível não se apaixonar pela Turma do Tixa. A equipe de recreação é especializada por faixa etária, com atividades desenvolvidas especialmente para cada um. Desde o café da manhã até a noite os pequenos são envolvidos em atividades que não apenas divertem, mas também levam conhecimento e ensinamento – como as ações sobre reciclagem e a presença da bióloga Raquel Bertolim que apresenta inúmeros animais ensinando sobre a importância da preservação da natureza. Os olhares curiosos se voltam para Luna, a jiboia de 2,2 metros de comprimento que Raquel apresenta. Outros animais como coelho, aranhas, baratas e insetos de todos os tipos compõem o time que levam conhecimento às crianças.

O Tixa também participa de algumas ações e é a alegria das crianças que, inclusive, podem adquirir uma miniatura de pelúcia e guardar para sempre a lembrança de dias de descanso e diversão.

Além disso, há atividades na piscina, brincadeiras com espuma, karaokê, pinturas, entre outros sempre acompanhadas por monitores.

Serviço:

O resort oferece cortesia para duas crianças de até 12 anos na mesma acomodação dos pais. As reservas podem ser efetuadas por telefone: (11) 4290-3977, no e-mail: [email protected] ou por meio do site: www.cyanresort.com.br. O check-in acontece às 15h e check-out às 12h.