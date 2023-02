Prefeitura realiza mais de 9,5 mil castrações gratuitas de cães e gatos em 2022

O Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos divulgou nesta quarta-feira (1º) o balanço das ações de castração gratuita de cães e gatos realizadas durante o ano de 2022, no qual 9.588 animais foram esterilizados no centro cirúrgico localizado na sede do departamento, em Bonsucesso. Todos os bichinhos também receberam vacina antirrábica e identificação com microchip.

Outro número divulgado pelo DPAN chama a atenção de quem se importa com o bem-estar animal. Apesar da alta demanda pelo serviço na cidade, foram registradas 5.458 faltas a cirurgias agendadas, ou seja, mais de um terço do total programado. O não comparecimento do tutor com o animal que será castrado gera desperdício de recursos públicos, uma vez que o tempo da equipe de profissionais presente para as esterilizações é perdido, e ainda atrapalha quem realmente deseja castrar seu animalzinho.

A diretora do DPAN, Juliana Kopczynski, comentou sobre os prejuízos causados pelo alto índice de faltas. “A castração é fundamental para evitar abandonos e maus-tratos, por isso focamos nesse serviço tentando oferecer o maior número de cirurgias possível a cada mês. Agendar e não comparecer é falta de respeito com os animais, com os tutores responsáveis que esperam por vagas para seus pets, com o trabalho dos servidores e com a cidade de forma geral, já que ninguém gosta de ver cães e gatos sofrendo nas ruas”.

Suspensão

Em caso de falta à cirurgia agendada, o CPF do munícipe que fez o cadastro ficará bloqueado para novos agendamentos durante o respectivo ciclo (de janeiro a junho e de julho a dezembro).

Agendamento

Novas vagas para castrar cães e gatos gratuitamente são abertas pela Prefeitura toda primeira sexta-feira de cada mês, às 9h, no site dpan.guarulhos.sp.org.br. É necessário realizar o cadastro prévio no sistema para ter em mãos login e senha no momento da abertura da agenda.