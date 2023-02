Canil da GCM faz apresentação em colégio inclusivo no Jardim Zaira

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou nesta segunda-feira (30) uma apresentação dos cães policiais Athos, Airon e Thanos a estudantes do Centro de Avaliação e Apoio Psicológico (Caape), um colégio inclusivo no Jardim Zaira para crianças com necessidades especiais.

A demonstração priorizou atividades de proximidade, permitindo aos alunos fazer carinhos nos cães e observar de perto suas respostas rápidas aos comandos dos instrutores, que pediam saltos, agilidade e obediência. De acordo com a comandante do Canil, Marta Pereira, o objetivo é desenvolver o sentimento de confiança e segurança com os animais.

Essa relação entre os cães e crianças portadoras de deficiências é considerada um recurso terapêutico capaz de favorecer habilidades de sociabilidade e aspectos sensoriais e cognitivos. “Treinamos nossos cães para trabalhos policiais, mas também que sejam receptivos com as pessoas, especialmente com crianças”, explicou a comandante.

Canil da GCM

Treinados desde filhotes, os cães policiais da GCM possuem habilidades especiais para atuar na busca por pessoas desaparecidas, cadáveres e drogas, na imobilização de criminosos e no controle de aglomerações e tumultos.