Exposição traz arte circense interativa para o Mundo do Circo SP

No alto, um equilibrista anda de bicicleta e interage com a bailarina trapezista; a foca equilibra no nariz a bola listrada vermelho e branco; muitos palhaços fazem a festa e um faquir concentrado se exibe deitado em cima de pregos. Essas são algumas das obras de arte com a mais pura magia circense que os visitantes vão encontrar na exposição “O Mundo do Circo”. A mostra faz parte das atrações do programa de nome bem próximo, “Mundo do Circo SP”, que em 20 de dezembro passou a integrar as ações do governo do Estado de São Paulo no Parque da Juventude, zona norte da capital.

Com curadoria do ator, diretor e palhaço dos Parlapatões Hugo Possolo e do cenógrafo Zé Carratu, a exposição fez tanto sucesso na inauguração que a Amigos da Arte, gestora do Mundo do Circo SP, resolveu que mais gente precisaria conhecer. E assim a mostra foi mantida gratuitamente por tempo indefinido.

Para os fãs do circo, a dica é se entregar à interatividade que a exposição proporciona. Com movimentos do corpo, é possível colocar os trapezistas para balançar até se alcançarem. Muitas maquetes interativas, mostram em miniatura um circo sendo erguido e as várias modalidades de circo/teatro. Numa delas, dá para aprender a diferença entre corda bamba e arame alto. Bonecos representam os acrobatas que exibem destreza e são acionados pelo público. Sem contar nos elefantes enfeitados, nos cavalos e seus penachos, no macaquinho acrobata, nos mágicos sempre prontos a surpreender espalhados pelo espaço temático.

Estão todos lá, representados de forma lúdica e com toda a variedade das modalidades circenses, arte milenar com representatividade no Brasil e no mundo. A exposição traz o imaginário do circo de companhias tradicionais ou mais modernas, mas sempre com foco em enriquecer a experiência sensorial dos visitantes.

A mostra O Mundo do Circo está na Lona Exposição e já configura uma das grandes atrações do novo programa, que a tirar pelo público de 11 mil pessoas dos primeiros oito dias de funcionamento, terá vida longa.

Sobre o Mundo do Circo SP

O Mundo do Circo SP foi criado a partir do desejo de valorizar a experiência lúdica e afetiva do universo circense. O local conta com três lonas – Grande Lona, Lona Multiuso e Lona Magia do Circo-, além do Picadeiro Aberto.

A Grande Lona vai se dedicar às apresentações de circos itinerantes com espetáculos, mostras de números circenses, shows e outras atividades. A Lona Multiuso abrigará grupos, companhias, duplas e artistas individuais diversos, tanto para o desenvolvimento técnico de espetáculos como para apresentações. Um terceiro espaço, a Lona Exposição, abrigará exposição lúdica e interativa sobre o imaginário do circo, mostrando suas várias modalidades artísticas, enriquecendo a experiência sensorial proporcionada pelo espaço temático. O Picadeiro Aberto, por sua vez, ficará dedicado a espetáculos e números de rua.

Para além da realização de temporadas de circos itinerantes, o espaço vai sediar mostras, encontros, práticas, oficinas e ensaios, residências e iniciativas de capacitação.

O local contará com o Programa de Sustentabilidade do Circo, que tem por objetivo se tornar um modelo para o setor circense, com oportunidades para apresentação, qualificação técnica, estética, prática, capacitação e reciclagem.

A Vila dos Artistas receberá as caravanas circenses itinerantes nas temporadas da grande lona. Em uma segunda fase, há a previsão ainda da instalação de loja para venda de objetos relacionados ao universo circense e uma praça de alimentação.

O Mundo Circo SP conta com investimento de R$ 14,4 milhões do governo de São Paulo e vai ocupar um espaço de mais de 10 mil m2 do Parque da Juventude.

Com a ação, o Parque da Juventude, gerido pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) e que completa 20 anos em 2023, passa a integrar um conjunto importante de ações estaduais, que inclui a Biblioteca de São Paulo com mais de 35 mil títulos e a Escola Técnica Estadual (ETEC).

Sobre a Amigos da Arte

A Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão do Teatro Sérgio Cardoso, Teatro Sérgio Cardoso Digital e Teatro de Araras, além da plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004. Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus mais de 17 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 60 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.