Martello tumultua a 1ª sessão da Câmara do ano e fica fora da Comissão de Justiça

Gil Campos

Muita confusão marcou a abertura dos trabalhos legislativos 2023 da Câmara Municipal de Guarulhos nesta quarta-feira (1º). Na sessão, a primeira presidida pelo vereador Ticiano Americano (Cidadania), eleito no final do ano passado, foram escolhidos os integrantes das comissões técnicas do Legislativo. Seu antecessor, o vereador Fausto Miguel Matello (PDT) tumultuou grande parte dos trabalhos, pois insistiu em integrar a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), considerada a mais importante da Câmara. Foi derrotado e ficou de fora.

Com chapa única, os vereadores Danilo Gomes (DC), Karina Soltur (PSD) e Maurício Brinquinho (PT) foram eleitos para a CCJ com 18 votos. Foram registrados 3 votos contrários, 12 abstenções e uma ausência do plenário.

Ticiano suspendeu os trabalhos ao menos por três vezes para que os vereadores entrassem em consenso na definição dos membros da CCJ, o que não aconteceu. Então foi apresentada chapa única, o que causou revolta no ex-presidente da Casa. Em um dos momentos que a sessão estava suspensa, Martello, exaltado, chegou a gritar: “Tão querendo levar na marra”. E a todo instante dizia que queria participar da Comissão de Justiça.

Houve vários momentos de “bate-boca” entre os parlamentares. O presidente chegou a dizer que a discussão de Martello era “matéria vencida” e abriu a votação. “Quero participar da CCJ”, insistia o vereador que, ao votar contrário a chapa 1, pediu aos colegas que também votassem “não”, com a esperança de que fosse aberta nova votação para a CCJ. Mas de nada adiantou.

O prefeito Guti (PSD) compareceu à Câmara logo após o término da votação, mas não entrou no plenário. Conversou por alguns minutos com o presidente e deixou o prédio do Legislativo com assessores.

As demais comissões foram formadas a partir de um acordo entre a maioria dos líderes partidários, segundo o vereador Geraldo Celestino (PSC), que fez a leitura da composição de cada uma delas.

Veja a composição das Comissões Técnicas

Administração e Funcionalismo Público

Geleia Protetor (PSDB)

Geraldo Celestino (PSC)

Jorginho Mota (AGIR)

Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e da Juventude

Carlinda Tinôco (Republicanos)

Jayme Junior (Republicanos)

Welliton Bezerra (PRTB)

Defesa dos Direitos da Mulher

Karina Soltur (PSD)

Janete Rocha Pietá (PT)

Carol Ribeiro (PSDB)

Defesa do Consumidor

Jorginho Mota (AGIR)

Jayme Junior (Republicanos)

Romildo Santos (PSD)

Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico

Romildo Santos (PSD)

Sandra Gileno (Patriota)

Luís da Sede (PSD)

Direitos Humanos

Janete Rocha Pietá (PT)

Romildo Santos (PSD)

Geraldo Celestino (PSC)

Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

Lauri Rocha (PSD)

Jorginho Mota (AGIR)

Carol Ribeiro (PSDB)

Ética e Decoro Parlamentar

Romildo Santos (PSD)

Jorginho Mota (AGIR)

Sandra Gileno (Patriota)

Luís da Sede (PSD)

Carol Ribeiro (PSDB)

Karina Soltur (PSD)

Lauri Rocha (PSD)

Finanças e Orçamento

Paulo Roberto Cechinatto (PTB)

Geraldo Celestino (PSC)

Carol Ribeiro (PSDB)

Higiene e Saúde Pública

Geraldo Celestino (PSC)

Alexandre Dentista (PSD)

Luís da Sede (PSD)

Meio Ambiente

Edmilson Souza (PSOL)

Rafael Acosta (DC)

Geleia protetor (PSDB)

Obras e Serviços Públicos

Romildo Santos (PSD)

Danilo Gomes (DC)

Marcia Taschetti (PP)

Procuradoria Especial da Mulher

Marcia Taschetti (PP)

Janete Rocha Pietá (PT)

Karina Soltur (PSD)

Sandra Gileno (Patriota)

Segurança Pública

Luís da Sede (PSD)

Sergio Magnum (Patriota)

Geraldo Celestino (PSC)

Trânsito e Transporte

Lauri Rocha (PSD)

Romildo Santos (PSD)

Sandra Gileno (Patriota)