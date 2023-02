Transamerica Executive Bela Cintra fecha parceria com casa de show Blue Note São Paulo

O Transamerica Executive Bela Cintra acaba de fechar uma parceria com a casa de show Blue Note São Paulo. O intuito é alavancar o atrativo na rota turística da cidade e contribuir para que mais turistas conheçam o destino e o novo equipamento cultural. O Transamérica Executive Bela Cintra é a hospedagem oficial da casa, oferecendo tarifa especial para os artistas, cantores e bandas que se apresentam no espaço.

Para Itanajara Halinski, gerente de contas B2C, Cluster Paulista da Atlantica Hotels, a parceria contribui de forma positiva para divulgação do destino, assim como o entorno onde o hotel está inserido, que abriga diversos bares, restaurantes, lojas, cafés, bem como o parque Trianon e o Museu de Artes de São Paulo (MASP).

“Cada vez mais hospedamos artistas em nosso hotel e queremos unir forças com este novo parceiro em prol da nossa região, promovendo não só a casa de show como oferecendo uma experiência diferenciada de hospedagem. Esperamos um incremento em ocupação e receita com turistas oriundos de outras regiões do Estado”, declara a executiva.

A casa de show Blue Note, com matriz nos Estados Unidos, contabiliza diversas filiais nos principais grandes centros ao redor do mundo. O Blue Note São Paulo está localizado no Conjunto Nacional e traz os ares de Nova York para a capital paulista. Trata-se de um ambiente intimista dedicado aos apaixonados pela música de excelência, entre os diversos estilos, como jazz, bossa nova, MPB, Blues, samba raiz e pop. Até o final deste ano, a casa deve receber nomes de peso da música brasileira como Paula Lima, Toquinho, Leo Jaime, Rollando Stones, Fernando Rosa, dentre outros.

Transamerica Executive Bela Cintra

Localizado na região do Jardim Paulista, o hotel está próximo da avenida mais famosa da cidade – a Paulista, e tem em seu entorno uma variedade de bares, restaurantes, lojas, cafés, o parque Trianon e o Museu de Artes de São Paulo (MASP). O hotel conta com acomodações que possuem um dormitório a partir de 28 m2 equipadas com cama de casal, cozinha americana, ar-condicionado, cofre individual, TV a cabo e internet de alta velocidade. O Restaurante La Vieiras, oferece gastronomia de qualidade e alto padrão de atendimento aos hóspedes proporcionando uma experiência única. Já na área de lazer, para o descanso e bem-estar, o Transamerica Executive Bela Cintra disponibiliza piscina e fitness center.

Serviço

Rua Bela Cintra, n 1.356 – Jardim Paulista – São Paulo

Telefone: +55 11 3066-5000 (reservas)

E-mail: [email protected]

https://www.reserveatlantica.com.br/hotel/transamerica-executive-bela-cintra