Proteção Animal tem gatinhos castrados e vacinados à espera de adoção em Guarulhos

Os gatos estão cada vez mais ganhando os corações de quem busca um animalzinho de estimação. São animais independentes, quando comparados aos cachorros, e que tomam bastante cuidado com a própria higiene. Para quem busca um pet com tais caraterísticas, o Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos está com nove gatos prontinhos para serem adotados. São quatro fêmeas e cinco machos, adultos e filhotes, já castrados, vacinados e microchipados.

Para facilitar o processo de adoção a quem não tem como ir pessoalmente à sede do órgão no Bonsucesso, a Prefeitura oferece o serviço Delivery Pet GRU, que entrega o animalzinho escolhido gratuitamente na residência do novo tutor. Interessados devem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Outra forma de adotar um amiguinho é ir à sede do departamento (rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso) de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 12h e das 13h às 16h. No local é possível conhecer todos os animais disponíveis para adoção. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 2436-3658 / 3656 e no site https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/.