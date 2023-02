Voluntários seguem com trabalhos para resgate de animais no Litoral Norte

As fortes chuvas e os consequentes deslizamentos de terra que atingiram o Litoral Norte não afetaram apenas a população e a infraestrutura da região. Animais de diferentes espécies e portes também foram afetados pelos desastres e precisam de ajuda, que está vindo por meio de voluntários do Grupo de Resgate de Animais em Desastres (Grad). O Governo de São Paulo está apoiando esses profissionais.

A equipe do Grad foi integrada aos esforços no Litoral Norte no domingo (19). São quatro médicos veterinários e três resgatistas, divididos em duas equipes, que atuam na Barra do Sahy e em Boiçucanga, ambas regiões do município de São Sebastião.

Eles contam com duas caminhonetes para o deslocamento às áreas de desastre e remoção dos animais, medicamentos para assistência aos bichinhos, clínica veterinária para suporte de internação e apoio de institutos e organizações não-governamentais (ONGs) paulistas para abrigar os animais e/ou encaminhamento para adoção.

Na Barra do Sahy, 40 cães e 22 gatos foram resgatados na área do desastres. Desse total, 22 cachorros e 12 felinos foram encaminhados ao Instituto Felipe Becari para adoção. Outros 16 animais estão abrigados no Instituto Verdescola. Dois cães e dois gatos estão internados em uma clínica veterinária. Além disso, quatro gansos, seis patos, uma porca e 21 sapos foram realocados.

Um dos resgates no local foi da cachorrinha Margarida e da porquinha Pepa. A família do tutor, Brendon, teve que fugir de casa às pressas no domingo e os animais, infelizmente, ficaram para trás. Ele pediu ajuda ao Grad para resgatar os bichinhos. Agora, Margarida e Pepa foram levadas a um local seguro para receberem cuidados veterinários.

“A Margarida ficou louca quando ouviu a voz do Brendon. É um local de acesso muito difícil, com muita lama. São 55 minutos de caminhada em um local totalmente arriscado, mas agora Pepa e Margarida estão em total segurança”, relatou Carla Sássi, membro fundadora do Grad e médica veterinária. Já em Boiçucanga, 20 animais receberam auxílio do Grupo e quatro foram resgatados.

Doações

Os animais também precisam de doações de alimentos, remédios e itens de higiene neste momento. As equipes de resgate necessitam de latinhas de patê e ração úmida de cães, vermífugo, comprimidos e coleiras antipulgas, tapetes higiênicos e areia para gatos.

As doações podem ser feitas nas unidades do Poupatempo e estações do Metrô e da CPTM. Os materiais estão sendo encaminhados pelo Fundo Social de São Paulo (Fussp) à Escola Municipal Patrícia Viviani, no bairro Topolândia, em São Sebastião.

Histórico

O Grad já atuou em outros cenários de desastres de grande intensidade, como em Nova Friburgo (RJ), em 2011; em Mariana (MG), em 2015; em Brumadinho (MG), em 2019; e no Pantanal, em 2020.

A instituição é capacitada para realizar o resgate e realocação das mais diversas espécies, desde gatos e cachorros até galinhas e vacas, entre outros. Desde sua criação, o órgão já resgatou milhares de animais, além de ajudar, em desastres, famílias em situações de extrema vulnerabilidade.

O Grad conta com 63 membros em 17 estados brasileiros, com treinamento para diferentes cenários de catástrofes, como, por exemplo, treinamentos de brigadista florestal e resgate em altura, entre outros

Confira aqui as ações de apoio do Governo do Estado de São Paulo às regiões afetadas pelas fortes chuvas: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/boletim-situacao-e-acoes-de-apoio-no-litoral-norte-23-2-13h/.

Acompanhe as atualizações sobre a situação das chuvas por meio do Twitter do Governo do Estado de São Paulo: @governosp.

Cadastre-se no 40199 e receba mensagens de alerta de emergência via SMS – http://www.spalerta.sp.gov.br/topicos/alertas/.