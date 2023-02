Parlamentares da Comissão de Finanças aprovam contas da Prefeitura de Guarulhos

Os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram na manhã desta segunda-feira, 27 de fevereiro, na Câmara Municipal, para análise das contas da Prefeitura de Guarulhos. Conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as finanças do município foram aprovadas. Os parlamentares ratificaram o parecer do TCE.

De acordo com o presidente da Comissão, vereador Geraldo Celestino (PSC), houve um déficit orçamentário menor que 1%, seguido de superávit financeiro, que foi considerado pelo Tribunal de Contas na hora da aprovação das contas.

O relatório também trouxe a recomendação de substituição de alguns cargos comissionados, cujo provimento deveria ser de servidores efetivos, todos vinculados à estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município. O próximo passo da Comissão de Finanças será a elaboração de um Decreto Legislativo, que será votado em Plenário pelos vereadores.