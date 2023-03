Land Rover abre as portas de sua fábrica no Brasil a clientes e fãs

Itatiaia (RJ) – A Jaguar Land Rover passa a oferecer no Brasil um programa de visitas à fábrica de Itatiaia (RJ), onde são feitos os Land Rover Evoque e Discovery Sport. O Jornal do Carro esteve no primeiro grupo a participar da nova atração, juntamente com nove clientes.

Eles eram parte dos compradores das 10 unidades destinadas ao País do Land Rover Defender 75th. O SUV celebra os 75 anos da marca britânica e foi vendido aqui em outubro de 2022 por R$ 819 950.

A visita começou pelo prédio onde fica a área de marketing da empresa. Ví-deos sobre os 75 anos da Land Rover mostram também as fases do desen-volvimento do Defender.

Em seguida, fomos conhecer a linha de produção. Neste ano, vão ser feitas pouco mais de 5 mil unidades. Também vimos de perto a série especial do Defender, que é importada.

Por fim, visitamos a área onde é feita a inspeção visual e tátil dos veículos, além da de lavagem com alta pressão, para testar a vedação, e de abasteci-mento. Fomos guiados pelo CEO da Jaguar Land Rover do Brasil, João de Oliveira.

Ele fez a entrega dos Defender 75th aos nove compradores. “A ideia é mos-trar nossa excelência também na fabricação e ampliar o vínculo emocional com os clientes”, diz.

Cada Defender tinha uma placa com o nome do comprador. Todos receberam uma caixa com certificados de autenticidade da série e de aprovação na ins-peção, além das chaves. Eles dirigiram seus carros até o “batismo”, feito com água esguichada por uma mangueira de combate a incêndios.

Porém, ninguém pôde voltar para casa com o novo SUV. Segundo a marca, a documentação não estava pronta. Porém, a ideia é resolver isso para as pró-ximas entregas.

Conforme a JLR, a planta tem alto nível de soluções sustentáveis de produ-ção, o que reduz os custos. Porém, opera bem abaixo da capacidade. Segun-do a empresa, seria possível fazer 26 mil carros por ano.

Restauro

Também visitamos a oficina de restauração, inaugurada em 2021. Lá, é pos-sível reformar completamente carros mais velhos, mantendo todas as caracte-rísticas originais. Segundo a empresa, há cinco tipos de restauração.

Ou seja: mecânica básica, técnica, funilaria, chassi e revitalização com peças originais. Além disso, há várias possibilidades de customização.

Além de revisar e restaurar clássicos como Série 1, Defender e Range Rover, por exemplo, a oficina da fábrica também reforma carros mais modernos. Nos próximos dois anos, passará a atender as linhas Discovery e Freelander.

Com isso, a ideia é ampliar a oferta de peças e certificados de autenticidade para mais clientes. Atualmente, a espera pelo serviço de restauração é de cerca de um ano.