Servidor da Prefeitura recebe prêmio Inezita Barroso por atuação pela música sertaneja

O agente cultural e servidor da Secretaria da Cultura Paulo Cezar Pereira, conhecido como Paulinho, foi homenageado na 6ª edição do prêmio Inezita Barroso durante cerimônia na manhã desta sexta-feira (3) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Na atual edição o prêmio homenageou 20 personalidades da música caipira e de demais expressões artísticas rurais de São Paulo, escolhidas pela Comissão de Educação e Cultura da Alesp.

O evento contou com apresentação cultural de artistas guarulhenses, representantes de diferentes gerações da música caipira na cidade, como o violeiro Jair Bueno, de 78 anos, e Rafael Viola, de nove. “É com muito carinho que recebo esse prêmio de grande importância para a tradição caipira. Gostaria de dedicá-lo à cidade e a todos os artistas engajados na valorização e perpetuação desse legado para as gerações futuras e agradecer pelas inúmeras oportunidades e aos gestores da Secretaria de Cultura, que não economizam energia para transformar em realidade alguns dos mais cativos projetos realizados em Guarulhos”, observou Paulinho.

Preservação da cultura caipira

A indicação de Paulinho ao prêmio Inezita Barroso é resultado de seu trabalho junto à comunidade sertaneja em Guarulhos. Por meio da Secretaria de Cultura, Paulinho vem atuando na coordenação de importantes projetos, dentre os quais a orquestra de violeiros Coração da Viola, tradicional grupo fundado em junho de 1979 no qual desenvolve importante trabalho de preservação da cultura caipira e das modas de viola.

Paulinho dedica-se ainda a outros projetos de grande relevância para a cultura sertaneja e caipira em Guarulhos, como o Viola Viva, criado por Aurea Fontes e que mesmo depois de seu falecimento, em 2021, continua a atrair violeiros aos domingos para o Teatro Nelson Rodrigues, na Vila Galvão, o Sertanejo Raiz e o Sertanejo Bom Demais, ambos realizados em pontos descentralizados, regiões da cidade que carecem de atividades culturais, e o Café com Viola, promovido em parceria com a sanfoneira Vera Bianca e que teve início no CEU Ponte Alta e atualmente acontece no CEU Bonsucesso sempre no primeiro domingo do mês.

O prêmio Inezita Barroso foi criado por meio de uma resolução aprovada pela Alesp em 2016 e teve sua primeira edição em 2017, premiando naquele ano dez artistas e grupos da música raiz do Estado. Em 2023, a 6ª edição homenageou ainda a cantora Marília Mendonça e o cantor e apresentador Rolando Boldrin.