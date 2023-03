Pfizer infantil estará disponível em todas as UBS de Guarulhos a partir desta quarta

As vacinas Pfizer Baby e Pfizer Pediátrica, antes concentradas em 36 unidades-polo de Guarulhos, a partir desta quarta-feira (8) passam a ser disponibilizadas nas 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, exceto a Paulista e a São Rafael, que estão em reforma. Os endereços das UBS podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

A descentralização dos imunobiológicos, ocorrida devido à entrega de novos lotes das vacinas ao município, facilita o acesso para que pais e responsáveis mantenham o esquema vacinal contra a covid-19 de crianças entre seis meses e 11 anos de idade em dia.

Para a faixa etária entre seis meses e quatro anos, o esquema vacinal primário é composto por três doses da Pfizer Baby, com um intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda aplicação e de oito semanas entre a segunda e a terceira dose. O intervalo só é diferente para crianças entre três e quatro anos que iniciaram com as doses de Coronavac, sendo a terceira aplicação pelo menos quatro meses após a segunda.

Já o esquema vacinal primário para o público entre cinco e 11 anos, antes composto por duas doses de Coronavac ou de Pfizer Pediátrica, passará a contar, a partir desta quarta-feira, com uma terceira dose, já liberada para pessoas dessa faixa etária com imunossupressão. O imunobiológico recomendado é a Pfizer Pediátrica após oito semanas da aplicação da segunda dose.

Coronavac continua concentrada em 36 polos

As doses do imunobiológico Coronavac continuam concentradas em 36 polos, o Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro) e as UBS Ponte Grande, Tranquilidade, São Ricardo, Vila Fátima, Parque Cecap, Vila Galvão, Jovaia, Cidade Martins, Recreio São Jorge, Belvedere, Rosa de França, Continental, Jardim Cabuçu, Acácio, Morros, Lavras, Seródio, Santa Paula, Inocoop, Bananal, Fortaleza, Haroldo Veloso, Nova Bonsucesso, Marinópolis, Soberana, Cumbica, Cumbica I, Normandia, Parque Alvorada, Pimentas, Jacy, Cummins, Jurema, Piratininga e Parque Jandaia.