Mapa astral pode responder sobre relações familiares

Fazer o mapa astral ajuda a compreender personalidade, talentos e desafios de uma pessoa. Mas além da individualidade, a ferramenta de autoconhecimento também trata das relações interpessoais, incluindo como vivemos em família.

A casa astrológica número 4 é importante para entender as relações familiares, tratando também da ancestralidade e das experiências vividas em casa. A presença de planetas nessa casa pode indicar a importância de questões como segurança, coragem e autoafirmação na família.

De acordo com o portal do Movimento Astrologia Luz e Sombra, a quarta casa astrológica, também conhecida como Fundo do Céu, representa as raízes familiares, o lar e o ambiente emocional no qual a pessoa foi criada. Já a décima casa, ou Meio do Céu, representa as aspirações e os papéis na sociedade, a carreira e a atuação no mundo, incluindo os comportamentos adquiridos para escapar das influências familiares.

Além dessas casas na mandala astrológica, também é possível compreender mais sobre a relação com a família a partir da análise da posição dos astros e signos na casa 3, associada à fraternidade.

O que o mapa astral fala sobre a relação familiar?

Segundo estudos do canal “Astrologia Luz e Sombra” no YouTube, o mapa conta com doze casas astrológicas, que representam doze áreas de experiências da vida. Uma dessas casas tem especial relevância para pensar as relações familiares: a de número 4.

Ela trata de aspectos como raízes, ancestralidade, percepções do lar, atmosferas absorvidas, tanto em relação às vivências da infância quanto sobre como o indivíduo constrói sua própria família depois de adulto. Ou seja, a partir da leitura e interpretações dessa casa em conjunto com o restante do mapa, é possível perceber como a criança experienciou a infância em família e como ela atualiza essa história ao construir sua própria.

Assim, o signo da casa 4 apresenta qualidades e habilidades adquiridas no núcleo familiar, fala sobre quais eram os seus costumes e tradições. Uma pessoa com o signo de Câncer nesta casa, por exemplo, pode ter uma lembrança de uma atmosfera acolhedora e com absorção profunda das tradições familiares, com tendência a levar esses hábitos para o seu novo lar.

Alguém com Aquário na casa 4, por sua vez, ao receber uma tradição da família, pode buscar uma revolução, fazer algo completamente diferente, porque conta com uma inspiração por meio da renovação característica do signo.

A presença de planetas na casa 4

É importante também observar se existem planetas nessa casa astrológica. Eles indicam que essa área ganha relevância ainda maior na vida de alguém. Por exemplo, se o Sol estiver localizado nesta casa, pode significar que a experiência familiar, do lar seguro, tende a ser muito importante, uma vez que o astro fala daquilo que é vital para os seres.

Agora, caso essa casa abrigue Marte, por outro lado, como esse planeta trata de aspectos como coragem e enfrentamento, existe uma forte possibilidade de que, na família, aquela pessoa possa ter aprendido a se afirmar, se colocar e se posicionar.

Cada planeta tem uma função e a casa astrologia é um terreno fértil para aquela atribuição se desenvolver. Os planetas na casa quatro indicam que tipo de papel é possível aprender no seio familiar.

Relação com pais e irmãos

Outro aspecto que vale a pena se debruçar em relação à casa 4, é o fato de ela ser associada à energia feminina e à experiência individual com a figura materna – justamente por estar ligada ao signo de Câncer e seu planeta regente, a Lua. Já a 10, por ser uma casa em oposição complementar, é associada ao pai, uma figura de autoridade.

Vale lembrar que existem diferentes leituras sobre esses aspectos. Alguns astrólogos veem o contrário – a casa 4 como a figura do pai e a casa 10 como a da mãe. O importante é ter em mente que esse eixo de casas – 4 e 10 – é o da parentalidade.

Para quem tem irmãos e gostaria de compreender melhor seu relacionamento com eles, é importante analisar ainda a casa 3. Trata-se de uma área de experiência que aborda diversos aspectos. Contudo, por ser uma casa próxima ao signo de Gêmeos e ao planeta Mercúrio, está associada aos irmãos.

Assim, o signo desta casa fala sobre as qualidades que podem ser experienciadas nas relações entres irmãos. A presença de planetas também pode dizer sobre o que precisa ser aprendido e o que pode ser desenvolvido a partir dessas relações.

Saturno, por exemplo, por ser o planeta do compromisso, da responsabilidade e da organização, pode indicar a presença de lições nesses sentidos. Júpiter pode mostrar que os irmãos se tornam grandes inspirações para aquela pessoa, podendo ocupar o lugar de mestres ou de ampliadores de relações profundas.

O que é o mapa astral

Tema muito discutido em conversas informais nos últimos anos, o mapa astral é considerado uma ferramenta de autoconhecimento ainda pouco compreendida pela maioria das pessoas. Segundo o portal Astrologia Luz e Sombra, trata-se de uma espécie de foto do céu no momento do nascimento de alguém, representada por uma mandala repleta de símbolos para os signos, planetas e aspectos astrológicos.

Essa representação revela potencialidades e desafios da jornada de uma pessoa, servindo como uma bússola para explorar talentos e desenvolver aspectos menos fluentes da personalidade. Embora alguns acreditem que a análise astrológica seja limitada a quem conhece ou faz curso de astrologia, ela pode ser acessada por qualquer pessoa interessada em se autoconhecer e se desenvolver.

Conforme os astrólogos, o mapa astral é um passo no caminho do autoconhecimento e pode ser revisitado ao longo do tempo, uma vez que não muda ao longo da vida.