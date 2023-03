Prefeitura inicia reforma do abrigo de animais do DPAN em Bonsucesso

Conforme anunciado pelo prefeito Guti, a Prefeitura de Guarulhos deu início nesta semana à reforma do abrigo para cães e gatos do Departamento de Proteção Animal (DPAN), no Bonsucesso.

Orçado em cerca de R$ 2 milhões, o projeto prevê a adequação do espaço para melhor acolher os pets, promovendo um ambiente mais confortável para o tempo em que eles permanecerem no local antes de serem adotados. O abrigo passará a contar com área de soltura e espaço de cambeamento para manejo de animais bravos, além da ampliação em 25% do número de vagas.

“Oferecer um espaço adequado para os animais vai melhorar a qualidade de vida deles enquanto estão conosco e assim aumentar as chances de adoção. Essa é uma mudança positiva e necessária na relação entre poder público e os animais que precisam de ajuda”, afirmou Guti.

A primeira etapa da obra, que tem duração total prevista de cerca de um ano, é a construção de um abrigo “nuvem” para acolher os animais durante a intervenção.

Adoção

As adoções continuam acontecendo normalmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, exceto feriados, na sede do DPAN, que fica na rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso. É possível, ainda, adotar pelo e-mail [email protected]. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 2436-3658 / 3656 e no site https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/, que também contém fotos dos animais.